Beşiktaş Caner Erkin için itiraz edecek!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Siyah-beyazlıların başkanı Alanya Beşiktaşlılar Derneği Balosu'nda değerlendirmede bulunacak.
Beşiktaş konu ile ilgili şu açıklamayı resmi sitesinden yaptı:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacaktır.
Ayrıca Başkanımız Fikret Orman’ın yarın Alanya Beşiktaşlılar Derneğimizin balosunda konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Caner Erkin'in küfür cezası belli oldu!Süper Lig'de 9. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'in cezası açıklandı.