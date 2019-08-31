Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig'in üçüncü haftasında sıralamaları yeniden belirleyecek. İlk iki haftayı boş geçmeyen Çaykur Rizespor, yakaladığı ivmeyi Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Rize karşısında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece bir maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, bu maçı da galibiyetle tamamlayıp hanesine 3 puan eklemek istiyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rize maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi ilk 11'ler hakkında bazı bilgiler
Ligin üçüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile çıktığı son 14 lig maçından 10 galibiyet 4 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, ilk hafta kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahada ciddi bir efor sarf edecek. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelede, Kerem Ersoy ve Mehmet Can Hanoğlu yardımcılıkları üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
İlk 11'ler henüz gelmedi ancak, karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde olacak;
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, N’Koudou, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın
SAKAT: Burak Yılmaz, Atiba, *Caner, Roco
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Oğulcan
SAKAT: El Kabir
MUHAMMED ELNENY TRANSFERİ TAMAMLANDI
Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.
BEŞİKTAŞ'TA AVRUPA KURASI İÇİN DEĞERLENDİRME
Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi'nde denk bir gruba düştüklerini söyledi.
Beşiktaş'ı temsilen kura çekimine katılan Naibi, yaptığı açıklamada Wolverhampton Wanderers'in kadrosunda çok değerli oyuncular bulunduğunu, Braga'nın da Portekiz'de sürekli şampiyonluk yarışında olan bir ekip olduğunu ve Slovan Bratislava'nın da önemli rakipleri eleyerek gruplara kaldığını ifade etti.
Naibi, "Denk bir grup oldu. Ama ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum." dedi
Bu sezon takımlarını gençleştirdiklerini ve "güzel takviyeler" yaptıklarını anlatan Naibi, "Umarım ligde şampiyonluk, Avrupa'da da gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Son yıllarda Avrupa'da en çok puan toplan Türk takımıyız. Umarım bu sene de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile eşleşti.
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