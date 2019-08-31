Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?
GeriSpor Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
31.08.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig'in üçüncü haftasında sıralamaları yeniden belirleyecek. İlk iki haftayı boş geçmeyen Çaykur Rizespor, yakaladığı ivmeyi Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Rize karşısında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece bir maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, bu maçı da galibiyetle tamamlayıp hanesine 3 puan eklemek istiyor. Peki, Beşiktaş Çaykur Rize maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi ilk 11'ler hakkında bazı bilgiler

Ligin üçüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile çıktığı son 14 lig maçından 10 galibiyet 4 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, ilk hafta kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahada ciddi bir efor sarf edecek. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelede, Kerem Ersoy ve Mehmet Can Hanoğlu yardımcılıkları üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

İlk 11'ler henüz gelmedi ancak, karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde olacak;

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, N’Koudou, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

SAKAT: Burak Yılmaz, Atiba, *Caner, Roco

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Oğulcan

SAKAT: El Kabir

MUHAMMED ELNENY TRANSFERİ TAMAMLANDI

Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

BEŞİKTAŞ'TA AVRUPA KURASI İÇİN DEĞERLENDİRME

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi'nde denk bir gruba düştüklerini söyledi.

Beşiktaş'ı temsilen kura çekimine katılan Naibi, yaptığı açıklamada Wolverhampton Wanderers'in kadrosunda çok değerli oyuncular bulunduğunu, Braga'nın da Portekiz'de sürekli şampiyonluk yarışında olan bir ekip olduğunu ve Slovan Bratislava'nın da önemli rakipleri eleyerek gruplara kaldığını ifade etti.

Naibi, "Denk bir grup oldu. Ama ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum." dedi

Bu sezon takımlarını gençleştirdiklerini ve "güzel takviyeler" yaptıklarını anlatan Naibi, "Umarım ligde şampiyonluk, Avrupa'da da gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Son yıllarda Avrupa'da en çok puan toplan Türk takımıyız. Umarım bu sene de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile eşleşti.

 

Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanaldaİlk 11ler geldi mi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Menajer Ahmet Bulut'tan Falcao paylaşımı!
Beşiktaş Ç. Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?İlk 11'ler geldi mi?
Juventus Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Merih oynayacak mı?
Formula 1 hangi kanalda? Sıralama turlarında sonuçlar belli oldu!