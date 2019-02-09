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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.02.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Beşiktaş Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle devirdi

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Beşiktaş Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Bursaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Maç öncesinde taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan yıldız santrfor, bu sevgiye golleriyle karşılık verdi. 40. dakikada sol çaprazdan şık bir vuruşla fileleri bulan Yılmaz, 62'de de kalitesini göstererek takımına önemli bir üç puanı hediye etti. Beşiktaş 36 puana yükselirken, Bursaspor 24 puanda kaldı. Şenol Güneş'in ekibi ligde bir sonraki maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayacak.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Adriano (Dk. 82 Necip), Atiba, Dorukhan, Lens (Dk. 66 Kagawa), Ljajic, Güven (Dk. 73 Caner), Burak

BURSASPOR: Muhammed - Barış, Vergini, Ertuğrul, Umut, Aytaç (Dk. 74 Kubilay), Badji, Yusuf, Saivet (Dk. 54 Shehu), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 40 - Dk. 62 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Caner (Beşiktaş) - Aytaç (Bursaspor)

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Vodafone Parkta tarihi an Burak Yılmaz...
Vodafone Park'ta tarihi an! Burak Yılmaz...

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tek değişiklik yaptı. 

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Caner Erkin'e ilk 11'de görev vermedi. Güneş, Caner Erkin'in yerine cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görevlendirdi. 

BURAK'TAN 4 BİN 130 GÜN SONRA GOL

Siyah beyazlı ekibi karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz, siyah beyazlı forma altında 12 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş formasıyla son golünü 2007-2008 sezonunun 9'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanında kaydeden Burak Yılmaz, 4 bin 130 gün sonra Beşiktaş forması altında gol attı.

KAGAWA, VODAFONE PARK'A AYAK BASTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, ilk kez Vodafone Park'ta forma giyme şansı buldu. Transferin son gününde kadroya dahil edilen ve Antalyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede forma şansı bulup 2 gol atma başarısı gösteren Kagawa, Bursaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 66'ncı dakikada Lens'in yerine oyuna giren Japon oyuncu ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu.

TOLGAY ARSLAN'A 'DÜRÜM' GÖNDERMESİ

Beşiktaş taraftarı, siyah beyazlı takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a göndermede bulundu. Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin son bölümünde 'Tolgay Arslan dürümler nerede' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

BURAK YILMAZ VE KAGAWA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Mücadele sonrasında yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi. Siyah beyazlı takıma transfer olma sürecinde taraftar ile arasında problemler olan Burak Yılmaz, mücadele öncesinde tüm tribünler tarafından alkışlanırken, karşılaşma sonrasında da tribünlere çağrılarak üçlü çekti.

KAGAWA'DAN JAPON SELAMI

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.  Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi. Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı. 

TRİBÜNLERDEN BURAK YILMAZ'A DESTEK

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile tribünler arasındaki gerginlik sona erdi. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tribünlerin bir kısmının desteklediği bir kısmının ise protesto ettiği tecrübeli oyuncunun tribünlere çağrılmasında bu sefer protesto yaşanmaması dikkati çekti. 

BURSASPOR TARAFTARI YOK

Bursasporlu taraftarlar, İstanbul'daki karşılaşmada takımlarını destekleyemedi.  İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar alınmazken, sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadeleyi de Beşiktaşlı taraftarlar tribünden izleyememişti.  Bursasporlu taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde Beşiktaşlı taraftarlar bulunurken karşılaşmayı yaklaşık 35 bin futbolsever izledi. 

BURSA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre tek değişikliğe gitti.  Aybaba, sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yerine Henri Saivet'e görev verdi. 

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada Atiba'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens'in ortasında ceza sahası içerisindeki Burak'ın kayarak yaptığı vuruşta kaleci Muhammed'i geçen top yandan auta gitti.

36'ncı dakikada ceza alanının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Ljajic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda baraja çarpan top kornere gitti. Kullanılan kornerde Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada kısa paslarla rakip alana geçen Beşiktaş'ta Ljajic pasını Lens'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Lens'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens pasını ayağının dışıyla Burak Yılmaz'a aktardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Burak'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ljajic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

62'nci dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Rakip sahada yaptığı baskıyla rakibinden topu kapan Burak Yılmaz, rakip ceza sahasına kadar topu sürdükten rakibinden sıyrıldı ve plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

64'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Lima ortaladı. Arka direkte topla buluşan Yusuf Erdoğan rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Karius'ta kaldı.

84'üncü dakikada pasla kullanılan kornerin ardından Ljajic ortasını yaptı. Vida'nın kafa vuruşunda kaleci Muhammed'i geçen top üst ağlarda kaldı.

90+1'inci dakikada Karius mutlak gole izin vermedi. Sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın içeri çevirdiği topta Beşiktaş savunmasından dönen top Kubilay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Karius topu kornere gönderdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

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