Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gökhan Gönül müjdesi

Beşiktaş Bursaspor maçı ile lig yarışındaki dengeler yavaş yavaş yerini bulacak. Geçtiğimi iki sezonu şampiyon olarak kapatan Siyah Beyazlılar, yeni sezonda bu başarısını yinelemek istiyor. Ligde toplam 97 kez karşılaşan iki takım, üç puan için ter dökecek. Peki, Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, maç öncesi merak edilen bazı detaylar

BEŞİKTAŞ BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş Bursaspor maçı, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.45'te Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılıkları üstlenecek.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması, 5'e 2 top kapma, kontrol pas çalışması ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği kaydedildi. İdmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Kampa giren Beşiktaş, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşılaşacak.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Beşiktaş'ta ağustos ayı başında ameliyat edilen Gökhan Gönül, saha çalışmalarına başladı.



Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi nedeniyle ameliyat edilen Gökhan Gönül'ün tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Saha çalışmalarına başlayan deneyimli savunma oyuncusunun iyileşme sürecinde önemli bir ilerleme sağlandığı vurgulandı.

LİGDE 97. BULUŞMA

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 96 lig maçından 44'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 8 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 131 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi.



Geçen sezonki müsabakaları Beşiktaş, evinde 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ, SON 14 MAÇTAN BİRİNİ YİTİRDİ

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 14 maçtan 12'sini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.



Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı.



İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 77, Bursaspor ise 36 gol attı.



Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.

BURSASPOR'UN TARİHİ GALİBİYETİ

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı.

1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

BEŞİKTAŞ'IN FARKLI GALİBİYETLERi

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı.

Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

REKABETTEN İLGİNÇ NOTLAR

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.



İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.



Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.