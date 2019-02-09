Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile yaptığı son 17 karşılaşmadan 13'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. İstanbul'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazandı



Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bu akşam 100. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Beşiktaş Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Beşiktaş, son 17 maçtan birini yitirdi



Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13'ünü kazandı, 3'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa'da taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı. Bu sezon ise Bursa'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.





Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar



Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 79, Bursaspor ise 37 gol attı.



Geçen sezon Vodafone Park'taki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan müsabakada Beşiktaş 3-0 galip geldi.



Bursaspor'un tarihi galibiyeti



Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.



Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri



Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.



Rekabetten ilginç notlar



Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı. İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.

Karşılaşma öncesi istatistikler

Beşiktaş ile Bursaspor, Süper Lig'deki 100. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 99 maçın 45'ini Beşiktaş kazandı. Beşiktaş deplasmanında oynadığı 49 Süper Lig maçının sadece dördünü kazanabilen Bursaspor, rakibini bu sahada en son şampiyon olduğu 2009/10 sezonunda yenebildi.

Evinde oynadığı son dört maçın sadece birini kazanabilen ve son iki maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, en son Ekim-Kasım 2017 arasında üç maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de ikinci kez beş maçlık beraberlik serisi yaşayan Bursaspor'un lig tarihinde altı maçlık serisi yok.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç takımdan biri. Bursaspor ise Başakşehir'in ardından ligde kalesinde en az gol gören takım. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım iken (6), Bursaspor gole sebep olan hata yapmayan iki takımdan biri. Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol bulan takım ile en az gol yiyen takım bu maçta karşılaşacak.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçlarında atılan son 26 golün 17'si maçların ikinci yarılarında geldi. Süper Lig'deki son üç maçında üç gol atan Dorukhan Toköz, kariyerinde forma giydiği önceki 66 lig maçında aynı sayıda gol atabilmişti. Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı forma giydiği son beş maçta dört gole katkı yaptı.