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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Beşiktaş, Bursa'da puanı 90+2'de kurtardı
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Sıradaki Haber: Volkan Şen: Konyaspor'da iz bırakmak istiyorum

Futbol
İsmail ER
02.02.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Bursa'da puanı 90+2'de kurtardı

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Süper Lig'de 20. haftanın önemli maçında Bursaspor sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın gollerini 13. dakikada Adriano ve 90+2. dakikada Negredo atarken ev sahibi Bursaspor'un gollerini 37. dakikada kendi kalesine Negredo 45+2. dakikada Delarge kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36'ya yükseltip zirve yarışında yara alırken, Bursaspor da puanını 26'ya yükseltti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu 
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 90 Faty), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Shehu, Badu, Delarge (Dk. 73 John), Bostock, Yusuf Erdoğan, Stancu (Dk. 76 Kembo) 
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 69 Caner Erkin), Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 80 Mustafa Pektemek), Talisca, Lens (Dk. 55 Vagner Love), Quaresma, Negredo 
Goller: Dk. 13 Adriano, 90+2 Negredo (Beşiktaş), Dk. 37 Negredo (kendi kalesine), Dk. 45 Delarge (Bursaspor) 
Sarı kartlar: Dk. 27 Shehu, Dk. 30 Delarge, Dk. 85 Kembo, 90+3 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 34 Medel, Dk. 45+4 Quaresma (Beşiktaş) 

Beşiktaş, Bursada puanı 90+2de kurtardıMAÇIN GOL DAKİKALARI
13. dakikada konuk takım, öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Negredo'nun pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Adriano, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
37. dakikada Bursaspor, eşitliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Titi'nin kafa vuruşunda, kaleye doğru giden ve Medel'in müdahale edemediği top kale çizgisi üstündeki Negredo'nun önüne düştü. Bu oyuncu, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi: 1-1. 
45. dakikada Yusuf Erdoğan sağ taraftan topla Beşiktaş ceza sahasına girerek, topu kale çizgisi önüne çıkarmak istedi. Beşiktaş savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu Yusuf Erdoğan, kafa vuruşuyla yeniden kale çizgisine doğru gönderdi. Delarge'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
90+2. dakikada Beşiktaş, eşitliği yakaladı. Bu dakikada, Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Negredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 

LOVE KULÜBEDE
Beşiktaş yönetiminin devre arasında büyük fedekarlıklarla transfer ettiği Wagner Love Teknik Direktör Şenol Güneş'in istediği ile yedekler arasında yerini aldı. Güneş, takımda herkese adaletli forma dağıttığını belirterek "Her oyuncudan yararlanacağımız dönem olacak" diyerek herkese güvenip inandığını belirtti

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA YASAK
Bursa Büyükşehir Belediye Stadına İl İdare Kurulunun kararı ile Beşiktaş taraftarlarının alınması yasak olduğu için deplasman taraftarları tribününde polisler oturdu. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil bu olayın bir an önce kapanması gerektiğini belirterek iki tarafın taraftarlarının maçlarının izlemesi gerektiğini söyledi. Bursasporlu yöneticiler ile aynı şekilde deplasman yasağının kalkması gerektiğini savundu. 

GENÇLERDE KAZANAN BEŞİKTAŞ LİDERLİĞE YÜKSELDİ
U21 Ligi’nde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Beşiktaş oldu. İlk yarıda Burak Kapacan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökalp Kahya, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek Bursaspor’u öne geçirdi. Ancak daha Kayra’nın attığı golle Beşiktaş eşitliği sağlarken, ikinci yarıda ise Burak Ceylan’ın ayağından gol bulan siyah beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 2’nci sırada kalan Bursaspor ise, 38 puanla haftayı noktaladı.

Beşiktaş, Bursada puanı 90+2de kurtardı

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