Beşiktaş bunu hep yapıyor: 10'da 10

Beşiktaş, bu sezon skor avantajı yakaladığı maçlarda puan kaybetmeyen tek takım (10 galibiyet). · BU sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (10 yenilgi)

GÖKHAN 1 YIL SONRA

Atiba Hutchinson, Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu yaşıyor (4 gol, 4 asist). · GöKhAn Gönül, Ocak 2019’dan bu yana Süper Lig’deki ilk deplasman golünü kaydetti.

Rizespor kalecisi Gökhan Akkan’ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği takım Beşiktaş (14).

Adem Ljajic’in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rize (2 gol, 4 asist).

14 YILLIK HASRET

Rizespor, Beşiktaş’ı ligde Şubat 2006’dan bu yana yenemiyor.

Sergen Yalçın, görev yaptığı son üç takımın başında çıktığı ilk lig maçlarını kazandı.





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