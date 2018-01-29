Beşiktaş bugünden itibaren çok kritik bir döneme giriyor: Sezona bedel 24 gün

Siyah beyazlı takım önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.

ZİRAAT Türkiye Kupası, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş’ı son derece zorlu ve kritik bir dönem bekliyor.

Zira siyah beyazlılar 24 gün içinde üç ayrı kulvarda 7 kritik maça çıkacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar adeta tüm sezona bedel olacak. Beşiktaş, üç kulvarda yoluna dolu dizgin devam da edebilir veya tüm hedeflerinden uzaklaşabilir. Bir diğer seçenek de bazı hedeflerini bazılarını ise kaybedebilir.

Siyah beyazlıların zorlu maç trafiği ilk olarak bugün Gençlerbirliği ile oynanacak olan kupadaki çeyrek final ilk karşılaşmasıyla başlıyor.

DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLARLA 2 MAÇ

- Beşiktaş, iki gün sonraysa Süper Lig’de zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bu yüksek tansiyonlu olması beklenen mücadele ligde puan kaybetme lüksü pek olmayan Beşiktaş için çok kritik bir öneme sahip. Siyah beyazlılar, Bursa deplasmanından 4 gün sonra; yani 6 Şubat’taysa Ankara’da Gençlerbirliği ile kupa rövanşına çıkacak.

Kara Kartal, Süper Lig’de 10 Şubat’ta evinde kümede kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor’u ağırladıktan sonra 16 Şubat’ta yine zor günler yaşayan Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Bu iki maçtan sonra adeta ateşten gömlek giyilecek.

B.MÜNİH’TEN SONRA F.BAHÇE

- Zira Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih deplasmanına gidecek. Siyah beyazlılar, 20 Şubat’taki mücadelede İstanbul’daki rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için çalışacak.

Beşiktaş, bu zorlu maçtan 5 gün sonra da evinde Fenerbahçe derbisine çıkacak. Siyah beyazlılar, ligin ilk devresinde 2-1 yenildikleri ezeli rakiplerinden hem rövanşı almak için sahaya çıkacak. İşte 24 günde oynanacak bu 7 maç hem önemleri hem de sıkışık bir takvime neden oldukları için siyah beyazlıların 2017-18 sezonundaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.