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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.08.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

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Beşiktaş Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Beşiktaş Brescia maçı ile Siyah Beyazlı ekibin hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Sezon öncesi takımın durumunu gözlemleyebilmek için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, İtalyan kulübü Brescia ile çetin bir mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İki gün önce Udinese ile sahaya çıkan Beşiktaş, bu kez bir başka İtalya takımı Brescia ile mücadele edecek. Sezonun başlamasına 2 haftadan az bir süre kala son taktiksel düzenlemeleri yapacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sahaya da buna yönelik kadro çıkaracak. Peki, Beşiktaş Brescia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ BRESCİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, hazırlık karşılaşması kapsamında Brescia ile karşılaşacak. 4 Ağustos Pazar günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadele, D-Smart Spor Smart ekranlarından canlı izlenebilecek.

SÜPER LİG'DE İLK 3 HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun ilk 3 hafta maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'de ilk yarının kalan programı, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarının fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

Ayrıca, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'na yükselmesi ve play-off turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.

Süper Lig'de ilk 3 haftanın maç programı;

1. Hafta:
16 Ağustos Cuma:
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)
18 Ağustos Pazar:
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)
19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

2. Hafta:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)

3. Hafta
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

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