Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte beklenen kadro ve ilk 11'ler

Sporting Braga karşısında gruptaki 3'üncü maçına çıkacak olan Beşiktaş, Portekiz temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulunduracak. Kariyerinde Braga ile 2 kez karşılaşan Siyah Beyazlı temsilcimiz, bu karşılaşmalardan bir mağlubiyet ve bir galibiyet ile ayrıldı. Peki, Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, muhtemel 11'ler ve karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sporting Braga'yı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Umut

Braga: Magalhaes, Esgaio, Santos, Viana, Sequira, Galeno, A.Horta, Palninha, R.Horta, Eduardo, Paulinho,

ABDULLAH AVCI: İVME KAZANMAK İSTİYORUZ

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun üçüncü haftasında bugün Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Perşembe akşamı taraftarımızın önünde mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapıp, iyi bir başlangıçla hem Avrupa Ligi hem pazar günü öncesi ivme kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Bu sezon toplam 22 oyuncuyu ilk 11'de kullanacağını söyleyen Avcı, bunun sağlıklı bir durum olmadığını belirterek, "Sakatlıklar bir bahane değil. Üstümüzde Beşiktaş forması var. Pazar günü de dahil son dakikaya kadar bilgiler alıp iki maçta da en sağlıklı kadroyu sahaya çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Braga'nın savunmada ve hücumda oyun planı olduğunu kaydeden Abdullah Avcı, "Üstümüzde Beşiktaş forması var. Braga son 10 senenin Avrupa Ligi kültürüne sahip. Savunmada ve hücumda planları olan, beraber hareket edebilen bir takım." değerlendirmesinde bulundu.



"YIRTIKLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPIYORUZ"



Sakat futbolcuların sayısının artmasının sebebi olarak antrenman metotlarına yönelik eleştiriyi cevaplayan Avcı, bir teknik adamın 5 senede yaşayacağı sakatlığı 5 ayda yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:



"Bütün verileri kullanıyoruz. Antrenmanda nabızlara kadar takip edip, dinlenme aralığına göre çalışmalara başlıyoruz. Sakatlıklardaki etken antrenman geçmişi olabilir, zemin olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Darbeler var. Bilek burkulması var. Adale sakatlıkları oldu. Zemin ve stat zemini ile de ilgisi olabilir. Kendine çok iyi bakan Dorukhan'ın sakatlanmasında zemini de koyabilirsiniz, talihsizliği de koyabilirsiniz. Teknolojik yatırım yapıyorum burada. Bilimden faydalanmadan hareket edemezsiniz. Bazı oyuncuların ağrı eşiği yüksektir. Çok net şekilde sebep şu demek doğru değil. Antrenmanlardaki verilere ve planlamaya göre hareket ediliyor. Vodafone'a gittiğinde kazanma isteği oyuncuyu daha fazla zorluyor. Burak'ın ayağının çatlamasını, Gökhan'ın elinin kırılmasını veriyle anlatamazsınız. Bir teknik adamın 5 senede yaşayacağını 5 ayda yaşaması şanssızlık mı bilemiyorum. Yırtıklarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Hayatım mevcut oyuncudan en iyi verimi almak üzere geçti. Kurumsal olarak da sağlık heyeti olarak da araştırmasını yapıyoruz."



"MEVCUT YÖNETİM YENİ HEYECANLA İNANILMAZ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"



Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisi ile ilgili söylediklerine değerlendiren Avcı, şunları aktardı:



"Öncelikle seçim ve yönetim değişikliği benim alışık olduğum bir şey değil. 5 ayda bunu yaşamış bulunuyorum. 1 Haziran'da göreve başladım. Sayın Orman'a samimiyeti ve teklif yaparak beni buraya kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'ya her saniye bizimle ilgilendikleri için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi uzun yıllardır tanıştığım, samimiyetine inandığım bir isim. Samimi duyguları için teşekkür ediyorum. Onlar Beşiktaş'ın saha dışındaki sorunlarını çözmek için uğraşıyorlar. Biz de 24 saatimizi harcayarak saha içi problemlerini çözmek için çalışıyoruz. Ben söylediği samimi duygular için net şekilde teşekkür ediyorum. Başkanın dün konuştukları basına yansıdı. Sabahtan beri de bununla ilgili çalışma yapıyor. Mevcut yönetim yeni heyecanla inanılmaz şekilde çalışıyor. Sorunları çözeceklerini biliyorum. Mücadeleden kaçmadım, hiç vazgeçmedim. İmza atarken duygularımı anlattım. Heyecanımdan vazgeçmedim. Sistemde, süreklilikte, devamlılıkta neler yapabileceğimi biliyorsunuz. Beşiktaş hazırlık maçında bile kazanmak ister. Bunun için sonuna kadar vazgeçmeden sürdüreceğiz."



Adem Ljajic'in performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Adem özel ve yetenekli oyuncu. Böyle oyunculardan beklenti fazla olabiliyor. Milli takım performansı çok iyiydi, 2 asistle oynadı. 'Ben de performansımdan memnun değilim' dedi. Geçen hafta oyuna girince farkını hissettirdi. Bu tür oyunların tabelayı değiştirmesi son derece önemli. Dönüş yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe akşamı oynanacak maçın tamam ya da devam maçı olmadığını sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, "Hiçbir şeye tamam mı devam mı diye bakılmaz. Hayat yeni fırsatlar sunuyor. Oyuna ölüm kalım maçı diye bakarsanız kaybı daha çok olur. Avrupa'da bütün takımların planları var. Buna duyguyu sokamazsın. Pasın şiddetini kontrolünü ayarlamıyorsanız rakamlar bir şey ifade etmez. İstatistikler Manchester City'yi gösteriyordu ama Wolverhampton Wanderers kazandı. İstatistikler doğru kullanıldığı zaman anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.



"NECİP'E SAYGI GÖSTERMEK GEREKİR"



Necip Uysal'ın saygıyı hak eden bir oyuncu olduğunu söyleyen Avcı, şunları kaydetti:



"Savunmanın iyi olması için takım savunmasının doğru olması gerekiyor. Savunma merkezi oyuncularının bireysel performansı ayrı bir şey. Futbol bütün bir oyun. Necip buranın altyapısından yetişen ve tartışılan bir oyuncuyken geçen sene 280 antrenmanın 279'una çıkmış bir oyuncu. Çıktığında her şeyi verebilen, orta saha, sağ bek, stoper oynayan bir futbolcu. Necip'e saygı göstermek gerekir. Rebocho bana bir şeyler hayal ettirdi. Sakatlığından sonraki süreç dalgalı oldu. 21 oyuncu görev aldı bu takımda Perşembe akşamı belki 22 oyuncu olacak. Erdoğan da son derece iyi gidiyor."



Avcı, basın toplantısına katılan Rebocho için ise "İnsan kalitesi çok yüksek iyi bir profesyonel. İyi çalışıyor. Her zaman elimizde hazır ve çok yönlü bir oyuncu. Bizimle olmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.



REBOCHO: "AVRUPA LİGİ'NDEKİ İLK GALİBİYETİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"



Basın toplantısına katılan siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho ise şöyle konuştu:



"Braga takımı çok güçlü bir takım. Takım bütünlüğü olan, tecrübeli bir takım. Defanstan hücuma kadar iyi oyunculardan kurulu takıma sahipler. Sakatlarımıza rağmen biz de güçlü bir takımız. Perşembe akşamı Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Henüz çok fazla oynama şansım olmadı. Sıkı çalışıyorum, hocam şans veriyor. Daha fazla oynadıkça, güvenim yerine geldikçe asistler de gelecektir. İyi bir takıma sahibiz. Yeni başkanımız ve yönetim takıma yeni güç getirmek için buradalar. Bize yardımcı olacaklar ama önemli olan bizim sahada yaptıklarımız. Takımım bana nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Fransa'da sağ bekte iki kere oynadım, Portekiz'de de milli takımda da birçok kez sağ bekte oynadım."

BRAGA TEKNİK DİREKTÖRÜ PİNTO: BEŞİKTAŞ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR AMA GÜÇLÜ BİR TAKIM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Perşembe akşamı Beşiktaş'a konuk olacak Braga'nın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş'ın zor günler geçirdiğini ama güçlü bir takım olduğunu söyledi.



Sa Pinto, maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, zor bir atmosferin kendilerini beklediğini belirterek, "Beşiktaş son zamanlarda kötü sonuçlar almış olabilir ama her zaman kazanabilecek güçte. Bunun farkındayız. Bu düşünceyle mücadele edeceğiz." dedi.



Avrupa Ligi'nde her maçı kazanma arzusuyla sahaya çıktıklarını kaydeden Sa Pinto, Perşembe akşamı da bu amaçla sahada yer alacaklarını dile getirdi.



Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuçtan dolayı baskı altında olabileceğine dikkati çeken Portekizli çalıştırıcı, "Grupta puanları yok. Hafta sonunda da Galatasaray ile karşılaşacaklar. Baskı altında olacakları için bunu avantaja çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını bildiklerini vurgulayan Sa Pinto, sözlerini şöyle tamamladı:



"Burak oynamasa bile Beşiktaş'ın önemli futbolcuları var. Uluslararası ve deneyimli oyuncuları var. Bizim de sakat oyuncularımız bulunuyor. Türk taraftarı çok tutkulu, burada oynamak her zaman zor. Perşembe akşamı elimizden geleni yapacağız. Futbolcular için de böyle atmosferde oynamak iyidir. Motive olmaları daha kolay oluyor."



Braga'nın orta saha oyuncusu Joao Palhinha ise her zaman 3 puanı amaçladıklarını belirterek, "Kazanırsak avantaj yakalayacağız. O yüzden Perşembe akşamı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu tür statlarda oynamak bizi motive ediyor. Perşembe akşamı da böyle olacak. Beşiktaş mükemmel takım, kaliteli oyuncuları var." diye konuştu.