Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak ilk maçını izleyecek. Spor severler Beşiktaş Braga maçının ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak ilk maçını izleyecek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.
Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe akşamı saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa'da siftah peşinde
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu. Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.
Ahmet Nur Çebi başkanlığında ilk maç
Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak. Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.
Sakatlar can sıkıyor
Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
"Kupa 2"de 117. maçı
Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 117. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.
3 kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor
Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı. Portekiz temsilcilerine 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 19 gol gördü.
Beşiktaş'ın yarınki rakibi Braga ise Türk ekipleriyle oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Türk takımlarına 20 gol atan Braga, 11 gol yedi. Bu arada iki takım tarihlerinde iki kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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