Beşiktaş'ın Avrupa'da 219. randevusu. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Portekiz'in Braga takımını konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta 83 galibiyet, 89 mağlubiyet aldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 313 gol gördü. Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında daha önce 13 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 3 kez galip gelebildi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.

Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi?

Beşiktaş Braga maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa'da siftah peşinde

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 3. maçına çıkacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde Braga’yı konuk edecek. Kongre kaosundan çıkan siyah-beyazlılar, yeni başkan ve yönetimiyle çıkacağı ilk resmi maçında Avrupa Arenası’ndaki ilk puanlarını almak istiyor.

Süper Lig ve Avrupa’da alınan başarısız sonuçların yanı sıra bir de yönetim değişikliğine giden Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda geride kalan 2 maçta önce Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2, sonra da Premier Lig temsilcisi Wolverhampton’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Arenası’nda siftah yapmak istiyor. Grupta puanı olmayan ve son sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak tur ümitlerini artırmak istiyor. Slovan Bratislava ve Braga’nın 4, Wolverhampton’ın ise 3 puanı bulunan grupta, Kartal taraftarı önünde kazanarak tur ümitlerini yükseltmenin peşinde.

Sakatlar can sıkıyor

Zorlu Braga maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadro kurmakta zorlanıyor. N’Koudou, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby’nin Braga maçı öncesinde sakatlıkları bulunuyor. Hafta sonunda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalışıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son antrenmanını yapıp Braga maçı için kampa girecek olan siyah-beyazlılarda, sakatların durumu da netlik kazanacak.

Taraftar kenetlendi

Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalar, taraftarı da olumlu anlamda etkiledi. Çebi’nin taraftarı tekrar tribünlere çekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medyada kulübe destek olmak isteyen siyah-beyazlılar, Braga maçında da tribünlerdeki yerini alacak. Bu sezon boyunca iç saha maçlarında özellikle Fikret Orman yönetimini protesto eden tribünlerin, ilk kez 90 dakika boyunca sadece takıma destek vereceği bir karşılaşma olacak.

Braga ile 3. maç

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile daha önce 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldi. Grup aşamalarında bir üst tura çıkmayı başaran iki takım, son 32 turunda eşleşti. Portekiz’de oynanan ilk maçta 2-0 kazanan Beşiktaş, sahasındaki ikinci maçı 1-0 kaybetse de turu geçen taraf olmayı başarmıştı. bu akşam saat 19.55’te oynanacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.

Beşiktaş’ın Braga maçına şu 11’le çıkması bekleniyor:

Karius - Necip, Vida, Roco, Caner - Atiba, Elneny (Oğuzhan), Lens, Ljajic, Güven - Umut Nayir.



"Kupa 2"de 117. maçı



Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 117. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.

3 kez çeyrek final oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.



Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor



Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla 14. kez karşı karşıya gelecek.Bu ülke temsilcileriyle daha önce 13 maç yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerini sadece 3 kez yenebildi. Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla oynadığı beşer maçta ise beraberlik ve yenilgi aldı.

Portekiz temsilcilerine 17 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 19 gol gördü. Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Braga ise Türk ekipleriyle oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Türk takımlarına 20 gol atan Braga, 11 gol yedi.

Bu arada iki takım tarihlerinde iki kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu maç öncesinde konuştu…