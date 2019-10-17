Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Braga maçı ile UEFA Avrupa Ligi K Grubun'da siyah-beyazlılar sahasında Braga'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi spor severler mücadelenin ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda henüz puan alamadı. Oynadığı iki karşılaşmada 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar Deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olurken, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a da sahasında 1-0 mağlup oldu.
Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Braga maçı 24.10.2019 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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