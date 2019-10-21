Beşiktaş Braga Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında, Portekiz'in Braga takımıyla karşı karşıya gelecek. Kritik maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin tarih ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Braga Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasındaki maçta seyirci avatntajını da kullanarak galibiyete uzanmak için saba sarf edecek. İşte, Beşiktaş Braga maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçı ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.
BİLETLER SATIŞTA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
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