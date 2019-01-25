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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.01.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile lig yarışında 19. Hafta mücadeleleri başlayacak. Devre arasında çıktığı hazırlık karşılaşmalarının ardından lige de galibiyetle başlayan Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı ile bu performansını sürdürmeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile lig mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk yarısında Erzurumspor karşısından 3-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu kez kendi evinde galibiyete odaklanacak. Peki, Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, BB Erzurumspor ile karşılaşacak. 25 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada, Mehmet Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.

ÖZER'LE ANLAŞMA FESH EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı'yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

VİDA CEZALI, ADRİANO DÖNÜYOR

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

BURAK YILMAZ VE LJAJİC CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA OLACAK

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

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