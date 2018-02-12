Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Beşiktaş Bayern Münih maçı merakla beklenirken, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak olan siyah-beyazlılar avantajlı bir skorla sahasına dönmenin hesaplarını yapıyor. Güçlü bir rakip ile eşleşen Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevrildi. Taraftarlar merakla karşılaşmanın oynanacağı saat ve kanalı bekliyorlar.. İşte Beşiktaş Bayern Münih maçı öncesinde dikkat çeken gelişmeler
Almanya Bundesliga'da başarılı bir sezon geçiren Bayern Münih oynadığı 22 maçta 56 puan elde ederek uzak ara şampiyonluğun favorisi olarak yoluna devam ediyor. En yakın rakibi olan Leipzig şuana kadar 38 puan topladı. Bayern Münih en yakın rakibine 18 puan fark atmış durumda. Şampiyonlar Ligi gruplarında Leipzig ile aynı grupta yer alan temsilcimiz Beşiktaş iki maçta da Leipzig'i yenerek gruplardan lider olarak çıkmayı başarmış ve Türk takımları arasında bir ilki gerçekleştirmişti.
Bayern Münih ligde oynadığı karşılaşmalarda şuana kadar 53 gol attı ve kalesinde 17 gol gördü. Ligin hem en fazla gol atan hem de en az gol yiyen takımı olarakta dikkat çeken Bayern Münih özellikle karşılaşmaların ilk yarılarında bulduğu gollerle dikkat çekiyor.
Türkiye Süper Ligi'nde 4. sırada yer alan Beşiktaş oynadığı 21 karşılaşmada 40 puan topladı. Son iki yılın şampiyonu olan Beşiktaş bu sezonda şampiyonluk yarışında boy gösteriyor. Oynadığı mücadelelerde ligde 40 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde 20 gol gördü. Bu istatistikler ile ligin şuan en gol yiğen ekibi olarak dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlıların iç saha performansı ise rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu sezon sahasında oynadığı 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 14 puanla lider olacak tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu kura çekiminde Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Şimdi gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyorlar.
Beşiktaş'ın Bayern Münih ile oynayacağı ilk karşılaşma deplasmanda oynanacak. Allianz Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20 Şubat 2018 Salı akşamı, Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak.
Rövanş maçı ise 14 Mart 2018 Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan rövanş maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Her iki mücadelenin de TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
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