Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi
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