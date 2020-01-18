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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 00:11,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi

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Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı

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