Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR eleştirisi

Çebi, Beşiktaş Kulübünün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında, ilk yarı boyunca her hafta etkisi artarak gerçekleşen hakem hatalarının takım üzerindeki olumsuz etkinin yadsınamayacağını belirterek, "Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir." ifadelerine yer verdi.

Sezon boyunca maruz kaldıkları münferit hakem hatalarının, Göztepe maçında yaşananlarla çok farklı bir boyut kazandığını savunan Çebi, şunları kaydetti:

"Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak gerekli itirazları yaptığımızdan ve bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Beşiktaş'ın bugünü ve yarını için doğru adımlar atmak amacıyla şeffaf bir yönetim anlayışıyla taraftarla bir bütün olarak çıktıkları bu yolda üçüncü aylarını geride bıraktıklarını hatırlatan Çebi, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için mücadele veriyoruz. Futbol takımımızın Süper Lig’de ilk devreyi tamamlamasının ardından, takımımızın ihtiyacı olduğu bölgelere takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan yüzde 31,5’lik faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.



- "Birliğimiz başarıyı getirecek"



Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıklarını vurgulayan Çebi, "Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Köklü tarihi boyunca yaşadığı her kötü tecrübeden daha da güçlenerek ayağa kalkmasını bilmiştir. Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya’ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Erkek ve kadın basketbol takımının da Avrupa'da başarıyla mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Çebi, "Siz değerli Beşiktaş sevdalıları, bundan sonraki süreçte de her zaman dünden daha fazla çalışacağımızı tüm taraftarlarımıza temin ederim. Güneşli günlere ulaşabilmemiz için sizlerin eşsiz desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Birliğimiz başarıyı getirecek." görüşlerine yer verdi.