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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.11.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’yı makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ile Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da yer aldı.

Ziyaret sırasında Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve değerlerinden biri olan THY’nın siyah-beyazlılarla yapmış olduğu iş birliğine katkıları nedeniyle Aycı’ya da teşekkür edildi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlker Aycı’ya futbol ve basketbol takımlarının formalarını hediye etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden İlker Aycı’ya ziyaret

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