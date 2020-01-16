Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Transferde hile yapmayız'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAB Gıda ile yapılan sponsorluk anlaşma töreninin ardından soruları yanıtladı. Başkan Çebi, transferde TFF’nin koyduğu harcama limitlerine göre hareket etmek zorunda olduklarını belirterek, “Maalesef transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz. 30’u 40’a çıkarmak ya da 40’ı 30’a indirmek TFF’nin inisiyatifindedir. Ama gelir gider hesaplamaları yapılırken, ülkede faizlerin ciddi şekilde indiğini görüyoruz ve bu durumun da bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz” diye konuştu.

'İndirim talebimiz yok'

TFF’nin limitlerde veya faiz oranında değişikliğe gitmemesi durumunda transfer yapamayacaklarına işaret eden Çebi, “Beşiktaş’ın puan anlamında ceza alması riskine girmek istemiyoruz Bu riski almayacağım” diye konuştu. Transfer döneminde bütçeyi artırmak için yapılabilecek başka şeyler olup olmadığıyla ilgili soruya Çebi, “Hile ve hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş’ız.” cevabını verdi. Kadrodaki futbolculardan indirim istenip istenmediğiyle ilgili de Çebi, “Vergide yüzde 15’ten yüzde 40 dilimine gireceğimiz için, dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak indirim talebimiz yok” ifadelerini kullandı.

'Bütçeyi biz değil, TFF yapıyor'

Limiti aşmamak için hassas davranmalarına karşın, limiti aşan kulüplere TFF’nin yaptırım uygulamaması durumunda tepkilerinin ne şekilde olacağıyla ilgili soruya Çebi, “Böyle bir şey yapacaklarını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey büyük suç ve günah olur” şeklinde yanıt verdi. Futbolcularına herhangi bir teklif gelmediğini belirten Başkan Çebi “Futbolcularımızdan gitmek isteyen de yok. Konuşacağımız futbolcularımız var. Bütçeyi artık biz değil TFF yapıyor. Olmayan para da bütçeye eklenmez. Artık dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Sportif başarı kovalarken, yürüyebilir bir kulüp haline gelmemiz gerekiyor” dedi.

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