Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı: TFF bize 'Transfer yapamazsınız' dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Satış olmadan transfere izin verilmiyor. 'Türkiye Futbol Federasyonu şu anda bize transfer yapamazsınız' dedi. Talisca, Cenk defterleri kapandı. Bende çok isterim ama yok"

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Beşiktaş taraftarına söyleyebileceğim en önemli şey şu: Onların desteği olmadan ne Beşiktaş enerjisini bulabilir ne de biz yönetim işlerimizi yapabiliriz. Onlardan takımı motive edecek tezahüratlar bekliyorum. Takımı demotive edebilecek tezahüratlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Son 3 maçta harikalardı. Onlar motive ettiklerinde de pozitif bir sonucun geldiğini görüyoruz. Tazminatlarını aldıklarını görüyorsunuz. Kulübün her tarafına mutsuzluk ve bezginlik sirayet etmişti. Bananecilik vardı. Ceketini alan gitmiş. Ben bunlara 'kaçmışlar' diyorum.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAKARET ETMİŞ OLURSUNUZ"

Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasnif etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz.

Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum.

"UEFA'YA GİDEMEYEBİLİRİZ!"

Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı.

"TFF TRANSFERE İZİN VERMİYOR"

TFF bize şu anda 'transfer yapamazsınız' dedi. Abdullah Avcı’nın bazı istekleri var ama TFF transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi mali şartlar gereği. Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA’dan men geliyor. Taraftar bunları bilsin.

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