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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.04.2019 - 22:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta?

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Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk heyecanı devam ederken, 50 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Beşiktaş, 61 puanla ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'i evinde konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıkarken, taraftarlar da dev karşılaşmanın tarihini merak etmeye başladı. Peki, ligde şampiyonluk heyecanı için geri sayım başlarken, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Dev mücade saat kaçta? İşte, merak edilenler....

Süper Toto Süper Lig'de geçen sezon Başakşehir Beşiktaş'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Karşılaşmada Başakşehir siyah beyazlı takımı 1-0 mağlup etmişti. İki dev takım ligin 28. haftasında bu kez Beşiktaş'ın evinde tekrar karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta ve ne zaman?

Ligin 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş lig birincisi Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk edecek.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

13 Nisan Cumartesi karşı karşıya gelecek olan iki dev takımın oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları taraftarların şatışına sunuldu. Maç biletleri şöyle olacak;
1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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