Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta?
Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk heyecanı devam ederken, 50 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Beşiktaş, 61 puanla ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'i evinde konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıkarken, taraftarlar da dev karşılaşmanın tarihini merak etmeye başladı. Peki, ligde şampiyonluk heyecanı için geri sayım başlarken, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Dev mücade saat kaçta? İşte, merak edilenler....
Süper Toto Süper Lig'de geçen sezon Başakşehir Beşiktaş'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Karşılaşmada Başakşehir siyah beyazlı takımı 1-0 mağlup etmişti. İki dev takım ligin 28. haftasında bu kez Beşiktaş'ın evinde tekrar karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta ve ne zaman?
Ligin 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş lig birincisi Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk edecek.
MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
13 Nisan Cumartesi karşı karşıya gelecek olan iki dev takımın oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları taraftarların şatışına sunuldu. Maç biletleri şöyle olacak;
1. Kategori 245TL
2. Kategori 225TL
3. Kategori 205TL
4. Kategori 195TL
5. Kategori 165TL
6. Kategori 150TL
7. Kategori 100TL
8. Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
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