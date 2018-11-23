Beşiktaş Babel için FIFA'da! Flaş gelişme...
Siyah beyazlılar kritik bir hamlede bulunacak.
Hollanda Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Babel için Beşiktaş, FIFA'ya başvuracak.
Kartal, Ryan Babel'in bu süreçteki maaşını, FIFA'nın milli takımlarında sakatlanan oyuncular için yaptığı ödeme ile karşılayacak.
Siyah beyazlıların FIFA'dan yaklaşık 250 bin Euro alacağı ifade edildi. (Sabah)
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