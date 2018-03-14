Beşiktaş B.Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, evindeki namağlup serisini sürdürme peşinde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 maçta yenilmedi. Spor Toto Süper Lig'de iç sahada başarılı performansa imza atan Beşiktaş, son dönemde Avrupa kupalarında da evinde iyi sonuçlar elde etti.



Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 12 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu periyotta iç sahada en fazla galibiyeti UEFA Avrupa Ligi'nde aldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda rakiplerini 6 kez konuk ederken, bu maçlardan 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, iç sahadaki son 12 maçta Skenderbeu, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos, Olympique Lyon ve Leipzig'i yenmeyi başarırken, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.



Son mağlubiyet Club Brugge'e



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son iç saha mağlubiyetini ise 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'e karşı 3-1'lik skorla yaşadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca evinde oynadığı son 20 Avrupa kupası maçında sadece bir kez kaybetti. Beşiktaş, Club Brugge maçı öncesi iç sahada Tromsö, Feyenoord, Partizan, Tottenham, Liverpool'u mağlup etmiş, Arsenal ve Asteras ile berabere kalmıştı.





İç sahada 102. maç



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 102. iç saha maçını bu akşam Bayern Münih ile yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 101 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 150 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 100 gol gördü.

Vodafone Park'ta yenilgisi yok

Siyah-beyazlılar yeni stadı Vodafone Park'ta hiçbir Avrupa mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi. Bugüne kadar 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında boy gösteren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şenol Güneş'in öğrencileri, iç sahada ise 12 maçtır yenilmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalıp, Skenderbeu'yu mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Porto ve Benfica'yla berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon maçlarından galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, bu sezon Devler Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda Monaco ve Porto'yla berabere kalıp, Leipzig'i 2-0'la geçti.

Bayern'e karşı 3 mağlubiyet

Beşiktaş ile Bayern Münih 1997-1998 sezonunda da karşı karşıya geldi. O sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, Alman ekibiyle yaptığı 2 maçta da 2-0'lık mağlubiyetler aldı. Son 16 turunda rakibiyle oynadığı ilk maçtan da 5-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı 3 maçta da mağlup olurken, hiç gol atamadı. Sezona taraftarlarının beklentisinden uzak başlayan Bayern Münih, tecrübeli teknik adam Jupp Heynckess'in takımın başına geçmesinin ardından yüksek bir ivme yakaladı. Heynckess'le çıktığı 19 lig maçında 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bayern, yeni hocasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kazanmayı başardı.



İki iç saha maçını İstanbul dışında oynadı



Beşiktaş, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından ikisini İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bir iç saha mücadelesinde de cezası nedeniyle rakibini Almanya'da konuk etti. 2003-2004'te Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibine 2-0 yenildi.

Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam siyah-beyazlı takımın Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada, Avrupa'da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak. Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa'da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. İstanbul'da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 günlük gol hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için şans arayacak.



Ligde 2 maçtır oynayamıyor



Cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 5 maç ceza nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası nedeniyle Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da görev alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa'da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo'yu da yakalayacak.