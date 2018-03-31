Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor. Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kart cezalıları Medel, Quaresma ve Adriano, karşılaşmada forma giyemeyecek

Evindeki son altı maçını da kazanan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en uzun galibiyet serisini yaşıyor. Ligdeki son maçında Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, bundan önceki sekiz karşılaşmada yenilmemişti. Beşiktaş, bundan önce Başakşehir'e mağlup olduğu haftaların ertesinde oynadığı dört maçın üçünde puan kaybetti. Alanyaspor, Mesut Bakkal takımın başına geçtiğinden bu yana ligde yenilmedi. Deplasmanda oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni mağlup eden Alanyaspor, daha önceki altı deplasman maçını da kaybetmişti. Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım. Alanyaspor ise bu dönemde sadece üç takımdan daha fazla puan toplayabildi. Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çeken birinci ve üçüncü takım bu maçta karşılaşacak.

Bu sezon ligde sadece Karabükspor, kalesinde Alanyaspor'dan daha fazla gol gördü. Alanyaspor bu sezon ligde Galatasaray'ın ardından maçlarında en fazla gol olan ikinci takım. Ligin ikinci yarısında deplasmanda Alanyaspor'dan daha az gol atan sadece iki takım var: Göztepe & Bursaspor. Beşiktaş bu sezon ligin en az gol yiyen takımı. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın ardından, ligde en fazla maçta kalesini gole kapatan ikinci takım. İki takım arasında oynanan maçlarda atılan son 10 golün altısı duran toplardan gelirken, bu altı golün dördü penaltı golleriydi. Alanyaspor, Beşiktaş'a ligde atttığı üç golün ikisini penaltıdan buldu. Beşiktaş'ın ligde iç sahada attığı son 14 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta gol atan son yerli oyuncu Cenk Tosun'du. Vagner Love bu sezon Süper Lig'de Bafetimbi Gomis'in ardından rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci oyuncu. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, ayrılmasına rağmen bu sezon Alanyaspor'un en golcü oyuncusu konumunda. Love, Beşiktaş formasıyla yedi maçta iki gol atabildi. Emre Akbaba bu sezon Süper Lig'de Burak Yılmaz'ın ardından gole en fazla katkı yapan ikinci Türk oyuncu. Emre bu maçta gol atarsa, Alanyaspor'un bu sezon ligde en golcü oyuncusu olan eski takım arkadaşı Vagner Love'ı yakalayacak.



Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.



Alanyaspor ile 4. randevu



Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi. Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.



Evinde 39 maçtır yenilmiyor



Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.



Quaresma, Medel ve Adriano cezalı



Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, bu akşamki mücadelede oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak. Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.



5 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu akşamki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



Vagner Love eski takımına karşı



Siyah-beyazlı takımın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor.Geçen sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden Vagner Love, siyah-beyazlı ekipte 2 lig golüne imza attı.