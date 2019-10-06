Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 2-0 (Maçın Özeti)
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışı için umutlandı. Siyah beyazlılar üç puana ikinci yarıda attığı gollerle ulaştı. Beşiktaş'ın sayıları Burak Yılmaz ve Diaby'den geldi.
Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek nefes aldı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Burak Yılmaz (pen.) ve 69'da Diaby kaydetti.
Lige beklenen başlangıcı yapamayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu galibiyetle rahatlarken puanını 8 yaptı. Lider Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.
Altıncı maçında ikinci galibiyetini alan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ise talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcunun dizi döndü.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 16:30'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek üstlendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde hafta ortasında Wolverhampton ile oynanan maçın 11'inden 5 değişikliğe gitti. Avcı, Wolves maçında 11'de sahaya sürdüğü Necip, Douglas, Rebocho, Elneny ve Burak'ın yerine Alanyaspor maçında Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a şans verdi.
Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba'yı 11'e koyan Avcı; hücumda Lens, Oğuzhan, Ljajic ve N'Koudou'yu oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.
DORUKHAN SAĞ BEKE
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında Dorukhan'ı sağ bekte görevlendirdi. Wolverhampton mücadelesinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün forma giyemediği mücadele Avcı'nın tercihi Dorukhan oldu. Diğer bir sağ bek oyuncusu Douglas ise yedek kulübesinde yer aldı.
RUİZ 3 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İspanyol stoper Victor Ruiz, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Victor Ruiz, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton mücadelelerinde forma giyememişti. İspanyol savunmacı 3 maçlık aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.
N'KOUDOU VE DİABY DE KADROYA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Wolverhampton mücadelesinde forma giyemeyen N'Koudou ve Diaby, Alanyaspor maçında kadroya tekrardan döndü. Wolverhampton maçı öncesinde şiddetli migren ağrısı yaşadığı için son anda kadrodan çıkartılan N'Koudou ilk 11'de forma şansı buldu. Yine aynı maç öncesinde bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle kadroda yer almayan Diaby ise yedek kulübesinde yer aldı.
TRİBÜNDE ÖZEL MİSAFİRLER
Siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünlerde özel misafirler yer aldı. 26 Eylül'de 5.8 Silivri Merkez üssünde yaşanan deprem sırasında, engelli arkadaşlarını okuldan çıkartan Alya Revne Çelik ve Berat Yalçın ile depremden kaçarken yardım ettikleri engelli arkadaşları Ecrin Başkaya mücadeleyi tribünden takip ettiler.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou’nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.
35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse’nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia’nın kafa vuruşu dışarı gitti.
38. dakikada sol kanattan N’Koudou’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba’nun şut girişimi autta son buldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.
63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.
69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.
90 3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek
Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Douglas), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 85 Necip Uysal), Ljajic (Dk. 46 Diaby), N'Koudou, Burak Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 75 Musa Çağıran), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 66 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 57 Juinor Fernandes), Cisse
Goller: Dk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 69 Diaby (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Yılmaz, Dk. 28 Lens, Dk. 39 Ruiz (Beşiktaş), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 65 Ceyhun Gülselam, Dk. 65 Cisse, Dk. 86 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle