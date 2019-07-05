Beşiktaş, ayrılığı resmen açıkladı
Beşiktaş, Cyle Christopher Larin'in 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle