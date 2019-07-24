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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.07.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Avusturya'ya gitti

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Beşiktaş, Avusturya'ya gitti

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Avusturya'ya gitti. 

Hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştiren siyah-beyazlı ekibe yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Umut Güner eşlik etti. 

Avusturya'daki ilk idmanını TSİ 19.30'da yapacak Beşiktaş, Saalfelden kasabasındaki yeni sezon çalışmalarını 4 Ağustos'ta noktalayacak. 

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 hazırlık maçı yapacak. 

İlk karşılaşmasını İspanya temsilcisi Eibar ile 27 Temmuz Cumartesi günü oynayacak Beşiktaş, 29 Temmuz Pazartesi günü Yunanistan ekibi Apollon Larisas ile karşılaşacak. 

2 Ağustos Cuma günü İtalya'nın Udinese takımı ile maç yapacak siyah-beyazlı ekip, kampın son günü yine İtalya temsilcisi Brescia ile karşı karşıya gelecek.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor: 

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

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Beşiktaş, Avusturyaya gitti

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