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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
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Basketbol
13.03.2018 - 23:14, Son Güncelleme:

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

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Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan, 81-76'lık mağlubiyetin rövanşında sahasında Almanya'nın Medi Bayreuth takımı ile 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Alman takımı medi Bayreuth'la 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.

Siyah-beyazlı ekip, ilk karşılaşmayı deplasmanda 81-76 kaybetmişti.

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Panzer, Kartal’ı Avrupa’dan Sildi...

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk ekip 16-11 önde geçti. Savunmada istediği tempoyu çeyrek boyu yakalayamayan Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'in son saniye üçlüğüne rağmen ilk periyodu medi Bayreuth karşısında 20-18 geride tamamladı.

İkinci çeyreğe Weems ve Lalanne'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Periyodun genelinde savunma ve hücum ribauntlarında etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Clark'ın isabetli dış atışıyla 18. dakikada skoru 37-31 yaptı. Siyah-beyazlılar, Robinson ve York'un üçlüklerine engel olamasa da medi Bayreuth karşısında soyunma odasına 39-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan medi Bayreuth, 23. dakikayı 46-45 önde geçti. Hücumda Adams ve Sertaç Şanlı'yla tempoyu artırmaya çalışan siyah-beyazlılar, pota altında rakibini durduramadı ve 28. dakikaya 55-52 geride girdi. Beşiktaş, York'la dış atışlarda isabet bulan medi Bayreuth'a Strawberry ile karşılık verse de son periyoda 63-59 geride girdi.

Dördüncü çeyreğe Marei ve Brooks'un sayılarıyla etkili başlayan medi Bayreuth, 33. dakikaya 70-62 üstün girdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry, Weems ve Clark'ın basketleriyle hücumda ritmini bularak 35. dakika biterken 71-70 öne geçti. Alman temsilcisi, hücumda üst üste top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında Linhart'ın üçlüğüyle 37. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Beşiktaş, Strawberry, Lalanne ve Adams'la oyunda üstünlüğü eline almaya çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele 84-84 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri birlikte izledi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, Sertaç Şanlı 6, Diebler 3, Lalanne 18, Kenan Sipahi, Weems 12

Medi Bayreuth: York 17, Robinson 9, Linhart 14, Brooks 12, Seiferth 8, Wachalski 2, Cox 4, Amaize, Doreth 3, Marei 15

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-37

3. Periyot: 59-63

Beş faulle çıkanlar: 39.35 Jon Diebler ve 39.56 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

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