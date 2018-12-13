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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.12.2018 - 20:42, Son Güncelleme:

Beşiktaş Avrupa'ya evinde veda etti

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Beşiktaş Avrupa'ya evinde veda etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş, evinde Malmö'yü konuk etti. Avrupa için tamam devam maçında siyah-beyazlılar 1-0 yenilerek turnuvaya üçüncü sırada veda etti. Beşiktaş'ın tur atlaması için 1 puan alması yeterliydi. 50. dakikada Antonsson'un golüyle geriye düşen siyah-beyazlılara bir darbe de 'içerden' geldi. Ricardo Quaresma 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını zora soktu. Beşiktaş'ın 3 şutuna direk gol izni vermedi. Sarpsbor karşısında galip gelerek lider turlayan Genk ve Beşiktaş'ı yenerek ikinci sıraya yerleşen Malmö, son 32'te kalan takımlar oldular. Beşiktaş, ligdeki Trabzonspor maçına hazırlanacak.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto

BEŞİKTAŞ: Karius - Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan (Dk. 60 Gökhan Töre), Quaresma, Ljajic, Mustafa (Dk. 78 Fatih), Love (Dk. 72 Larin)

MALMÖ: Dahlin - Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari (Dk. 55 Brorsson), Traustason (Dk. 74 Christiansen), Bachirou, Lewicki, Rieks (Dk. 80 Larsson), Antonsson, Rosenberg

GOL: Dk. 51 Antonsson (Malmö)

SARI KART: Necip (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Quaresma (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta mücadelesinde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştı.

Gruptaki ilk 5 maçta 7 puan toplayan siyah beyazlılar, Malmö maçı öncesinde 8 puanlı Genk'in ardından 2'nci sırada yer aldı. Beşiktaş'ın son 32 takım arasına adını yazdırması için Malmö'den 1 puan alması yeterli olacak.

SON DAKİKADA GÖKHAN GÖNÜL ŞOKU

Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı seçeneği az olan bir kadro kurmak zorunda kaldı. Kaleyi yine Karius'a emanet eden Güneş, stoper mevkinde Pepe ve Roco'nun yokluğunda son dört maçta olduğu gibi Necip Uysal - Vida ikilisine görev verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün son dakikada sakatlanmasıyla ilk 11'e Dorukhan Toköz girdi. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren ve 5 gündür dinlendirilen Dorukhan'ı riske etmek istemeyen Güneş, Gökhan Gönül'ün sakatlık yaşamasıyla iyileştiğini söyleyen Dorukhan'ı kadroya dahil etti. Defansın diğer ismi ise sol bekte Adriano oldu. Tolgay'ın kadro dışı, Atiba'nın listede olmaması, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve yine bir orta saha oyuncusu olan Necip'in de zorunlu olarak stopere geçmesiyle Medel - Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Şenol Güneş, orta sahayı bu iki isme teslim etti. Hücum hattında da Quaresma ve Ljajic'in yanında son maçlarda olduğu gibi yine Mustafa Pektemek'i oynatan tecrübeli teknik adamın santrfordaki tercihi ise Vagner Love oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK VAR

Beşiktaş, Malmö karşısına sakat ve kadro dışı oyuncular yüzünden oldukça eksik bir kadro ile çıktı. Milli takımlarında sakatlandıktan sonra devreyi kapatan Pepe ve Roco'nun yanı sıra bireysel koşulara yeni başlayan Ryan Babel ve iki hafta önce sakatlanan Caner de kadroda yer almadı. Son dakika sakatlığı yaşayan Gökhan Gönül ve iki haftalık sakatlığının ardından ilk kez dün takım çalışmasında yer alan Jeremain Lens riske edilmeyen diğer oyuncular oldu. Bu altı futbolcuya ek olarak UEFA listesinde olmayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın ile süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la birlikte eksik futbolcu sayısı 9'a yükseldi.

YEDEK KULÜBESİNDE 6 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda eksik futbolcuların bir hayli fazla olması yedek kulübesini de etkiledi. Eksik esame listesinde A takım seviyesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Bu isimlerden ikisi kaleci Tolga Zengin diğeri de genç futbolcu Fatih Aksoy olurken hamle oyuncusu olarak Şenol Güneş'in elinde sadece Gökhan Töre ve Cyle Larin kaldı. Yedek kulübesinin diğer iki oyuncusu ise altyapı oyuncuları Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin oldu.

MALMÖ BAŞKANI UNUTULMADI

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson'ı alkışladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Love'a aktardı. Love bekletmeden Mustafa’yı gördü. Müsait durumdaki Mustafa’nın şutunda top kaleci Dahlin de kaldı.

9’uncu dakikada Dorukhan’ın yerden sert çevirdiği topta arka direkteki Necip’in dokunuşunda top direkten döndü. Dönüşünde Love’ın şutunda savunmaya çarpan top bu sefer üst direkten geri geldi. Sonrasında Malmö savunması topu uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada sol kanattan gelişen Malmö atağında Rieks’in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

30’uncu dakikada Medel orta sahada kaptığı topu bekletmeden savunma arkasına koşan Mustafa Pektemek’e aktardı. Mustafa’nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

36’ncı dakikada Malmö sağ taraftan kornerde kazandı. Traustason’un ortasında Bengtsson’un kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rosenberg’in şutunda Karius meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

51’inci dakikada Malmö öne geçti. Rosenborg’un pasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Antonsson ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

55’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma ortaladı. Arka direkteki Love’ın vuruşu üstten dışarı gitti.

65’inci dakikada rakip sahada kaptırdığı top sonrasında rakibinin sert bir müdahalede bulunan Quaresma kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72’nci dakikada Traustason’un içeri çevirdiği topta Rieks’in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

88’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Dahlin topu çelmeyi başardı.

90+2’nci dakikada Beşiktaş savunmasını eksik yakalandı. Sağ kanattan Vinheim’in çevirdiği topta Chirstiansen vuruşunda top kaleci Karius’tan döndü. Aynı oyuncunun gelişene yaptığı röveşatada top yandan auta gitti.

90+3’üncü dakikada Medel’in pasıyla Malmö savunmasının arkasına sarkan Larin’in aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

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