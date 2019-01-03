Beşiktaş, avantajı cebine koydu! 24 sayı fark...
Basketbolda, Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında, iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Beşiktaş, sahasında OGM Ormanspor'u 83-59 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Ofer Manheim (İsrail), Guy Simany (İsrail)
Beşiktaş: Esra Atacan 3, Mitchell 36, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 15, Bahar Çağlar, Epoupa 10, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Mircheva 16, Bahar Yapar
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 4, Gardner 11, Copper 17, Henry 4, Ruzickova 13, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin 6, Miray Şahin 4, Naile Çırak, Ladin Özel
1. Periyot: 18-21
Devre: 45-37
3. Periyot: 65-47
Beş faulle çıkanlar: 31.10 Henry, 37.48 Copper (OGM Ormanspor)
Dengeli başlayan karşılaşmada uzun oyuncularıyla skor üreten OGM Ormanspor, Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken boyalı alanı etkili kullanan OGM Ormanspor, 15. dakikayı 32-31 önde geçti. Beşiktaş, çeyreğin ikinci bölümünde savunmadaki temposunu arttırdı. Mircheva, Kübra Siyahdemir ve
Mitchell'in basketleriyle 14-3'lük seri yakalayan siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine 44 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 45-35. Beşiktaş, soyunma odasına da 45-37 önde girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan OGM Ormanspor, 22. dakikada Gardner'ın basketiyle farkı 2 sayıya düşürdü: 45-43. Toparlanan Beşiktaş, özellikle Epoupa'nın etkili oyunuyla 18-2'lik seri yakaladı ve 28. dakikada farkı 18 sayıya (63-45) kadar yükseltti. Siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-47 üstün gitti.
Maçın son periyodunda hücumdaki temposunu devam ettiren Beşiktaş, 35. dakikada farkı 25 sayıya (74-49) çıkardı. Kalan sürede farkı koruyan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 24 sayı farkla 83-59 kazandı.
Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratta bulundu.
Karşılaşmanın rövanşı, 10 Ocak Perşembe günü Ankara'da oynanacak.
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