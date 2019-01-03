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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
03.01.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş, avantajı cebine koydu! 24 sayı fark...

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Beşiktaş, avantajı cebine koydu! 24 sayı fark...

Basketbolda, Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında, iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Beşiktaş, sahasında OGM Ormanspor'u 83-59 yendi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Ofer Manheim (İsrail), Guy Simany (İsrail)

Beşiktaş: Esra Atacan 3, Mitchell 36, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 15, Bahar Çağlar, Epoupa 10, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Mircheva 16, Bahar Yapar

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 4, Gardner 11, Copper 17, Henry 4, Ruzickova 13, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin 6, Miray Şahin 4, Naile Çırak, Ladin Özel

1. Periyot: 18-21
Devre: 45-37
3. Periyot: 65-47

Beş faulle çıkanlar: 31.10 Henry, 37.48 Copper (OGM Ormanspor)

Dengeli başlayan karşılaşmada uzun oyuncularıyla skor üreten OGM Ormanspor, Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken boyalı alanı etkili kullanan OGM Ormanspor, 15. dakikayı 32-31 önde geçti. Beşiktaş, çeyreğin ikinci bölümünde savunmadaki temposunu arttırdı. Mircheva, Kübra Siyahdemir ve
Mitchell'in basketleriyle 14-3'lük seri yakalayan siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine 44 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 45-35. Beşiktaş, soyunma odasına da 45-37 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan OGM Ormanspor, 22. dakikada Gardner'ın basketiyle farkı 2 sayıya düşürdü: 45-43. Toparlanan Beşiktaş, özellikle Epoupa'nın etkili oyunuyla 18-2'lik seri yakaladı ve 28. dakikada farkı 18 sayıya (63-45) kadar yükseltti. Siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-47 üstün gitti.

Maçın son periyodunda hücumdaki temposunu devam ettiren Beşiktaş, 35. dakikada farkı 25 sayıya (74-49) çıkardı. Kalan sürede farkı koruyan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 24 sayı farkla 83-59 kazandı.

Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Ocak Perşembe günü Ankara'da oynanacak. 

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