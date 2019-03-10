Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 14 maçta 5 galibiyet

Geride kalan haftaları puan kaybı yaşamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında 3 puana odaklandı. Peki, Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 25. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada çıkış arayacak.



Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakiplerine 11 kez üstünlük kurabilen ve 8 maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 defa yenildi. 41 puana sahip siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise topladığı 35 puanla haftaya 5. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ SON 14 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçının 5'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada iki takım arasındaki 35 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR



Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 17 maçtan 13'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 42 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.



Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.



VODAFONE PARK'TA ZORLANIYOR



Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta bu sezon istediği sonuçları alamadı.



Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 resmi karşılaşmada rakiplerine skor olarak sadece bir kez üstünlük kurabildi.



Söz konusu maçlarda ligde Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta ligde Trabzonspor (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-3) maçlarını ise berabere tamamladı.



GÖZLER BURAK YILMAZ'IN ÜZERİNDE



Siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.



Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Burak, Dolmabahçe'deki son 2 maçta 4 gol atmayı başardı.



KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL HAZIR



Sakatlıkları geçen Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Atiker Konyaspor karşısında görev alabilecek.



İki oyuncu, yaşadıkları sorun nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.



Bu arada sakatlığı nedeniyle bireysel çalışan Nicolas Isimat-Mirin'in durumu ise bu akşamki idmanda netlik kazanacak.



DORUKHAN TOKÖZ CEZALI



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.



Bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezlerden biri olan Dorukhan, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



QUARESMA VE MEDEL CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu sezon bir kez gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen, bir defa da sarı kart cezalısı olarak takımını yalnız bırakan Quaresma, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla bir kez daha ceza sınırına geldi.



Süper Lig'de sarı kart cezası nedeniyle bir kez görev alamayan Medel ise Galatasaray, Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırında bulunuyor.



Her iki oyuncu bugünkü karşılaşmada kart görürse 26. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.



NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ



Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide yedekler arasında olmasına rağmen sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Necip Uysal, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.



Necip, cezası nedeniyle 24. hafta mücadelesinde takımdaki yerini alamamıştı.