Beşiktaş Astra Giurgiu hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yarın Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Astra Giurgiu arasındaki karşılaşma, yarın saat 15.00'te Vodafone Park'ta yapılacak. 11 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanal henüz açıklanmazken, Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık maçlarını BJK TV yayınlamıştı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, yarınki hazırlık karşılaşmasıyla Süper Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fazla oynatamadığı oyuncuların durumunu görme fırsatı bulacak.İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Astra Giurgiu, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puanla 6. sırada bulunuyor.
İki takım geçen sezon da hazırlık maçında karşılaşmış ve Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Astra Giurgiu, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puanla 6. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Kulübü'nden Astra Giurgiu Hazırlık Maçı Bilet Satışları Hakkında Bilgilendirme;
Milli maç nedeniyle Süper Lig’e verilen arada 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da Vodafone Park’da Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yapacaktır.
Bilet satışlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.
Biletimi nereden satın alabilirim?
Biletinizi www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.
Önemli Not: Kağıt bilet uygulaması olmayacaktır.
Biletler ne zaman satışa sunulacak?
Biletler 8 Kasım Çaşamba günü saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kapsayan kombinem var, bilet almam gerekir mi?
Kombinesi Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarını kapsayan taraftarlarımız, kombinelerini Astra Giurgiu karşılaşmasında kullanabilirler. 2017 – 2018 futbol sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarını kapsayan kombineler Astra Giurgiu karşılaşmasında geçerli değildir.
Kaç adet bilet satın alabilirim?
Taraftarımız, kendisiyle birlikte toplam beş ( 5 adet ) bilet alımı yapabilir.
Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?
Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden ya da Akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.
Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.
Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 8 Kasım Saat 11.00 itibaritle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.
Önemli Not: Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 60TL
Kategori 2 : 55TL
Kategori 3 : 50TL
Kategori 4 : 45TL
Kategori 5 : 40TL
Kategori 6 : 35TL
VIP : 100TL
1903 A-E BLOK : 100TL
1903 B - D BLOK : 110TL
1903 C BLOK : 120TL
7 ve 8. Kategori kale arkası tribünlere seyirci alımı yapılmayacaktır.
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.