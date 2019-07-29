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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş Apollon Larisas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Apollon Larisas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Apollon Larisas maçı ile sezon öncesi hazırlık mücadeleleri devam edecek. Yunanistan takımı olan Apollon Larisas ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde taktik hazırlıklarını sahada analiz edecek. Peki, Beşiktaş Apollon Larisas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş Apollon Larisas hazırlık maçı ile Siyah Beyazlı takımın takım içi taktik uyum ve kondisyon çalışmaları sahada analiz edilecek. Oyuncuların yeni sezon öncesi durumunu görebilmek için takımın başında olacak olan Abdullah Avcı, yeni transferleri de gözlemleme şansına sahip olacak. Peki, Beşiktaş Apollon Larisas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ APOLLON LARİSAS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık mücadelesi mahiyetindeki Apollon Larisas mücadelesi, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Karşılaşmanın henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'TA SIRA SOL STOPER VE SOL BEK TRANSFERİNDE

Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol stoper ve sol bek transferine yoğunlaşmış durumda.

Stoke City’de oynayan Hollandalı sol stoper Martina İndi için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, İngiliz kulübünün bonservis veya 7 milyon Euro’yu aşan zorunlu satın alma opsiyonunda istediği rakamı makul bir seviyeye çekmek için uğraşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın listesinde ilk sıraya çıkan İndi için Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi bu hafta Stoke City ile yoğun bir pazarlığa başlayacak. Bu transferin sonuçlanması halinde Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın kafasındaki en büyük soru işaretini de neticelendirmiş olacak.

Siyah-beyazlılarınÿbir diğer transfer hedefi de sol bek pozisyonuna Caner ile rekabet edecek bir futbolcu almak. Jamilu Collins için Alman takımı Paderborn’a yapılan teklifle sol bek hedefi belli olan siyah beyazlılar, Collins için de bu hafta yoğun girişimlerde bulunacak.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi hem İndi hem Collins için yürüttüğü görüşmeleri satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden yapıyor. Bu iki transferin kısa sürede gerçekleşmesi halinde Beşiktaş bir de sol açık almak için çalışmalara başlayacak.

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