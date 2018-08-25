Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Antalyaspor, İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala futbolseverler de maça dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Beşiktaş Antalyaspor'u kendi sahasında konuk edecek. Müsabakaya saatler kala maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. İşte, Beşiktaş Antalyaspor maçı hakkında detaylar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 26 Ağustos Pazar akşamı Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş ile Antalyaspor, İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 44 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 94 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 35 gol kaydedebildi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 2-0, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.
ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA
Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 28 müsabakanın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti. Rekabetteki son 7 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 5 müsabakadan 4'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 22 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 46 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü.
Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez galip gelebildi. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 deplasman maçındaki tek galibiyetini 1998'de elde etti. 3 Mayıs 1998 tarihinde İnönü Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanan Antalyaspor'un başında, halen siyah-beyazlıları çalıştıran Şenol Güneş bulunuyordu. Öte yandan, rakip sahadaki son 6 maçta Beşiktaş'a gol atamayan Antalyaspor, son 11 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabildi.
NEGREDO OYNAYABİLECEK
Kırmızı kart cezasından dolayı Partizan karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek. Takımdan gidip gitmeyeceği belli olmayan Negredo, Avrupa Ligi'ndeki LASK Linz maçında son dakikada attığı golle takımına turu getiren oyuncu olmuştu. İspanyol oyuncu, Süper Lig'in 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran isimler arasında yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle