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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
26.08.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Süper Lig’e hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş – Antalyaspor Süper Lig karşılaşmasına ilişkin bilgiler.

Ligin ilk haftasından bu yana taraftarlarının yüzünü güldüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Kırmızı kart cezasından dolayı Partizan karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler kimler?

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ağustos Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Halis Özkahya’nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo.
ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Drole, Danilo, Hakan, Vainqueur, Yekta.

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Beşiktaş - Antalyaspor
    3
    MS1
    1,10
    21075kez oynandı
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Evinde 45 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.
Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı. Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Beşiktaş yeni kalecisine kavuştu!Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius, dün gece İstanbul'a geldi. Alman kaleci bugün de sağlık kontrollerinden geçti.
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Vodafone Park'ta üst üste 12 maçı kazandı

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı. Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.
Babel, takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel, takımla çalışmalara başladı.

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