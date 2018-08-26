Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler
Süper Lig’e hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş – Antalyaspor Süper Lig karşılaşmasına ilişkin bilgiler.
Ligin ilk haftasından bu yana taraftarlarının yüzünü güldüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Kırmızı kart cezasından dolayı Partizan karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler kimler?
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Ağustos Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Halis Özkahya’nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo.
ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Chico, Doğukan, Drole, Danilo, Hakan, Vainqueur, Yekta.
Evinde 45 maçtır yenilmiyor
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.
Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı. Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.
Vodafone Park'ta üst üste 12 maçı kazandı
Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı. Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.
Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.
Babel, takımla çalışmalara başladı
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel, takımla çalışmalara başladı.
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