Geçen sezonki başarıyla 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Süper Lig’in açılışını kırmızı-beyazlı takım ile yapacak. Beşiktaş, Vodafone Park’ta ilk kez bir lig mücadelesini seyircisinden yoksun yapacak Seyircisiz oynanacak Beşiktaş Antalyaspor maçı Vodafone Arena'da gerçekleşecek. Beşiktaş'ta sakat Gökhan Töre, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Angelo, Chico, Sakıb, Charles, Zeki, Danilo, Maicon, El Kabir, Eto’o

Beşiktaş taraftarı tribündeki yerini alamayacak

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlar tribünden takip edemeyecek. Turkcell Süper Kupa’da Atiker Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Talisca oynayabilecek

Beşiktaş’ta lisans sorunu giderilen Anderson Talisca da bugünkü maçta forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımda yine kiralık olarak görev alacak Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica’nın gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayamamıştı. Beşiktaş Kulübü yetkililerinin girişimleri sonrası Talisca’nın lisansı çıkarılmıştı.



Şu ana dek 5 takviye yaptı



Yeni sezonda ligin yanı sıra Avrupa'da da başarı kovalayacak Beşiktaş, kadroya önemli takviyeler yaptı.

Siyah-beyazlı takım, özellikle tecrübeli isimleri transfer etti. Savunmanın göbeğine Real Madrid'den Pepe'yi monte eden Beşiktaş, hücum hattını ise Valencia'dan Alvaro Negredo ile güçlendirmeye çalıştı. Kanat açığını geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens ile kapatmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu bölge için ayrıca Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı transfer etti.

Beşiktaş'ın son hamlesi ise hem savunmada hem de ön liberoda oynayabilen Interli Gary Alexis Medel Soto oldu.

Pepe, Negredo, Lens ve Orkan Çınar, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez bir lig maçında giyecek.

Pepe ve Negredo, Beşiktaş'ta ilk resmi maçlarını Turkcell Süper Kupa'da oynarken, Lens mücadeleyi tribünden takip etmişti. Yeni transferlerden Orkan Çınar ise karşılaşmada yedekler arasında yer almıştı.

Beşiktaş ve Antalyaspor 43. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 42 lig karşılaşmasının 29’unu Beşiktaş, 4’ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.