Beşiktaş Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in başlamasına çok az bir zaman kala takımlarının maçlarını izlemek için heyecanla bekleyen futbolseverler, Beşiktaş Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladılar. Mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA
Beşiktaş Antalyaspor maçı 13 Ağustos Pazar günü, saat 21.45 Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ilk bölümde oyunu daraltma ve dar alandan topu çıkarma üzerinde durdu. Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'de oynayan oyuncular, bu çalışmanın ardından antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması ve koşu gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Atınç Nukan ve Gökhan Töre katılmadı.
İdman sırasında teknik direktör Güneş, takımın yeni transferi Jeremain Lens ile saha içinde kısa süreli bir görüşme yaptı.