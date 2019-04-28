Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 100. karşılaşma!

Ligin bitimine son 4 hafta kala Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü ağırlayacak. Daha önce rakibi Ankaragücü'ne karşı sahasında oynadığı 61 karşılaşmadan sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, son 10 maçta ise sadece bir kez kaybetti. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk edecek. 28 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak

SAKAT: Medel, Mustafa, Quaresma*

CEZALI: Medel

MKE ANKARAGÜCÜ

Altay Bayındır - Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill

100.KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugün 100. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 99 maçta Beşiktaş 67, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 184 gole, sarı-lacivertliler 66 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi.



Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 21 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.



Siyah-beyazlılar, evindeki 49 maçın 40'ını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi.



Beşiktaş, sahasında attığı 105 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü.



Taraflar ligde İstanbul'da en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ İLK PEŞİNDE



Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi.



Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor.



Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce bu sezon dışında, göreve geldiği ilk sezon olan 2015-2016'da ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

CANER ERKİN DÖNÜYOR, MEDEL YOK



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Caner Erkin'in cezası sona erdi.

Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde bugün oynanacak mücadelede sahaya çıkacak.



Sivas deplasmanında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen ve aynı zamanda sakatlığı bulunan Gary Medel ise bugün oynayamayacak.



QUARESMA VE ADRİANO'NUN DURUMU



Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia'nın bugünki maçta kadroya girme ihtimali bulunuyor.



Hafta içinde yapılan antrenmanlara katılan iki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde MKE Ankaragücü karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek.

DERBİ ÖNCESİ KART TEHLİKESİ



Beşiktaş'ta Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ricardo Quaresma sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Her iki oyuncu MKE Ankaragücü karşısında da sarı kart görmesi halinde Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.



BURAK YILMAZ FORMUNUN ZİRVESİNDE



Beşiktaş'ta bugün gözler yine golcü oyuncu Burak Yılmaz üzerinde olacak.

Ligde son 5 haftada da fileleri havalandırmayı başaran milli futbolcu, ikinci bugünın başında transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 9 gole imza koydu.



Gollerinin 7'sini Vodafone Park'ta kaydeden, Dolmabahçe'deki son 5 maçı boş geçmeyen Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında forma giydiği Trabzonspor'da da 5 kez gol sevinci yaşamıştı.