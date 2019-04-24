Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Bilet fiyatları ne kadar?
Beşiktaş Ankaragücü maçı ile Spor Toto Süper Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor. Liderlik için şansını sürdüren Beşiktaş, Ankaragücü karşısında üç puan için sahada olacak. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, Beşiktaş Ankaragücü maçının bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken Beşiktaş Ankaragücü maçı büyük önem arz edecek. Daha önce oynanan karşılaşmaların olaylı geçmesi nedeniyle geniş güvenlik önemleri alınacak olan karşılaşmada, bilet fiyatları da belli oldu. İşte, Beşiktaş Ankaragücü maçının ne zaman oynanacağı ve bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü ağırlayacak. 24 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Bu hafta sonu, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Ankaragücü maçı için bilet fiyatları açıklandı. İşte, o fiyatlar;
VOLVO 1903 C Fiyat: 800,00 ₺
VOLVO 1903 B - D Fiyat: 750,00 ₺
VOLVO 1903 A - E Fiyat: 680,00 ₺
VIP Fiyat: 680,00 ₺
1. Kategori Fiyat: 245,00 ₺
2. Kategori Fiyat: 225,00 ₺
3. Kategori Fiyat: 205,00 ₺
4. Kategori Fiyat: 195,00 ₺
5. Kategori Fiyat: 165,00 ₺
6. Kategori Fiyat: 150,00 ₺
7. Kategori Fiyat: 100,00 ₺
8. Kategori Fiyat: 90,00 ₺
Misafir Fiyat: 90,00 ₺
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