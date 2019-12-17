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Futbol
AA
17.12.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

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Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak.

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

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