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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.12.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor Türkiye Kupası maçı ne zaman?

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Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Beşiktaş 24 Erzincanspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan maçta siyah beyazlı ekip, 595 gün sonra kupa heyecanına ortak olacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maçta galibiyet için performans sergileyecek. 24Erzincanspor ise deplasmandan eli boş dönmek istemiyor. Peki, Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte, detaylar.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazların antrenmanına, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. Peki, Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, maçla ilgili bilgiler.

BEŞİKTAŞ 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu için heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı yarın saat 20.45’te oynanacak. Vodafone Park’ta düzenlenecek olan müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak.

595 GÜN SONRA KUPA MÜCADELESİ

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

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