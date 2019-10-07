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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Beşiktaş Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Anadolu Efes basketbol maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile mücadele edecek. İki takım bu maçla birlikte 120. Kez karşı karşıya gelmiş olacak. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa’nın en değerli ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Beşiktaş- Anadolu Efes maçıyla devam ediyor. Sezona galibiyetle başlayan iki takım da haftanın kapanış mücadelesinde puan tablosunda yükselmek adına kozlarını paylaşacaklar. Beşiktaş, hafta arasında iyi bir hamle yaparak tecrübeli oyuncu Oğuz Savaş’ı kadrosuna kattı. Anadolu Efes, hafta içi EuroLeague mücadelesinde kendi evinde Barcelona’ya 74-64 kaybetti ve Beşiktaş mücadelesi öncesinde bu kayıp hem mental hem de fiziksel olarak onlara eksi olarak yansıyabilir. Anadolu Efes’i Beşiktaş taraftarı önünde zorlu bir mücadele bekliyor.

Beşiktaş Anadolu Efes basketbol maçı 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Basketbolseverler, Tivibu Spor 2 ekranlarından ya da TRT Spor üzerinden mücadeleyi izleyebilecekler.

Beşiktaş Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

110. RANDEVU

Tarihte 109 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde Anadolu Efes 79 kez sahadan galibiyetle ayrılırken; Beşiktaş 30 müsabakayı kazandı.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Beşiktaş, lig öncesi 6 hazırlık maçının sadece 1 tanesini kazanabildi (1B).

• Anadolu Efes hazırlık maçları dahil son 6 mücadelesinde sadece 1 kez yenildi (Hafta içi oynadığı EuroLeague mücadelesinde Barcelona’ya karşı).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin çoğunluğu Anadolu Efes’in mücadeleden galip ayrılacağı düşüncesinde.

• Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Misli.com üzerinden canlı bahis oynanabilecek olan mücadelede öne çıkan canlı oyunlar ise Handikap ve maçın gidişatına göre değişecek olan Toplam Sayı bahisleri olacak.

MİSLİ.COM YORUMCUSU GİRAY ÖZKAN NE DİYOR?

Beşiktaş geçen hafta sezonun ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni yenerek sezona başladı. Ivkovic’in savunma prensipleri içinde kalacaklarını ve hücumda da kontrollü olacakları sinyalini verdiler.Hafta içinde kadroya tecrübeli Oğuz Savaş katıldı. Anadolu Efes ise ilk hafta mücadelesinde Ormanspor’u rahat yenerken maç sonunda genç Türk oyuncularını kullandı. Takımda Shane Larkin, Adrien Moermann sakat. James Anderson’un ve Rodrigue Beaubois’nın bu satırların yazıldığı saatlerde oynanacak Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Beşiktaş’ın evinde oynanacak maçta 8.5 sayılık handikapta kalacağını düşünüyorum.

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