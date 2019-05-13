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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.05.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 5 oyuncu sınırda!

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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 5 oyuncu sınırda!

Beşiktaş Alanyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de artık geri sayım başlıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını koruyan Beşiktaş, Alanyaspor karşısında üç puan alması halinde son haftalara galibiyet parolasıyla girecek. Peki, Siyah Beyazlı taraftarlar ve futbol kamuoyunun yakından takip edeceği Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş Alanyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Galibiyet elde etmesi halinde son haftalara avantajla girecek olan Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluk iddiasında bulunabilecek. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada, Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yardımcılıkları üstlenecek.

Geçen hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u mağlup ederek azalan umutlarını son iki haftaya taşımaya çalışacak.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarın kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ALANYASPOR İLE 6. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya'daki müsabaka 0-0 sona erdi.

Beşiktaş'ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.

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