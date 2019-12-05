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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Beşiktaş alamadı, Galatasaray bitiriyor! Bachirou...

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Beşiktaş alamadı, Galatasaray bitiriyor! Bachirou...

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'ın son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımı Tuzla'ya yenilmesi sabırları iyice taşırırken camia devre arasında yapılacak operasyona kilitlendi. Takımda az şans bulan oyuncuların Tuzla karşısında beklentilerin çok altında kalması ile birlikte ocak ayında birçok oyuncu ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takıma katılacak yeni isimler de şekillenmeye başladı.

 

Hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncuların maliyetinden kurtulup performans fiyat dengesini yakalamak isteyen Galatasaray ön libero transferi için Malmö’lü Fouad Bachirou’yu gündemine aldı. Adı sezon başında Atiba'nın alternatifi olarak Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki Komor vatandaşı futbolcu siyah-beyazlıların ilgisini bizzat açıklamıştı.

İsveç'te yaz başında bir TV kanalı verdiği röportajda Beşiktaş'ın kendisi ile ilgilendiğinin doğru olduğunu ancak daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken Malmö'den ayrılmaya yakın olduğuna yönelik hakkında çıkan haberlerin de doğru olmadığını ifade etmişti.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Piyasa değeri 1.1 milyon Euro olarak gözüken Fouad Bachirou'nun menajeriyle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar daha sonra kulübü Malmö ile masaya oturup transferi en uygun şartlarda tamamlamaya çalışacak

Malmö ile 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fouad Bachirou sezonu tamamlanan İsveç Ligi'nde 24 maçta görev yaparken 2 asistle takımına katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 5, UEFA Avrupa elemelerindeki 2 ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçla beraber 29 yaşındaki futbolcu toplamda 39 resmi maça çıkarken 3 asist yaptı.

MALMÖ İLE BEŞİKTAŞ'I, ÖSTERSUNDS İLE GALATASARAY'I DEVİRDİ

Bu arada Fouad Bachirou geçen sezon Beşiktaş'ın Malmö'ye İsveç'te 2-0, İstanbul'da 1-0 yenildiği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının 2'sinde de 90 dakika sahada kalmıştı. 2017-18 sezonunda ise Bachirou diğer bir İsveç temsilcisi Östersunds formasıyla UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turunda Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kalıp 1 asist yapmıştı. Komorlu futbolcu İstanbul'daki rövanşta da 90 dakika sahada kalmış 1-1 biten maçın ardından Östersunds tur atlamıştı.

Piyasa değeri 1.1 milyon Euro olarak gözüken Fouad Bachirou'nun menajeriyle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar daha sonra kulübü Malmö ile masaya oturup transferi en uygun şartlarda tamamlamaya çalışacak.

Beşiktaş alamadı, Galatasaray bitiriyor Bachirou...

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