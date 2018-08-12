BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maÃ§Ä± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Siyah beyazlÄ± takÄ±m, sezonun ilk maÃ§Ä±nda Akhisarâ€™Ä± konuk edecek. BeÅŸiktaÅŸ ile Akhisarspor, SÃ¼per Ligâ€™de 13. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Peki, BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte maÃ§ bilgileri
SÃ¼per Lig heyecanÄ± BeÅŸiktaÅŸ - Akhisarspor maÃ§Ä±yla devam ediyor. Sezon Ã¶ncesi ilk resmi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± UEFA Avrupa Ligiâ€™nde oynayan BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezona Akhisarspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla baÅŸlayacak. GeÃ§en sezonu baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamlayarak taraftarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren siyah-beyazlÄ± takÄ±m, ilk maÃ§Ä±nda galibiyeti hedefliyor. Peki,ÂBeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda yayÄ±nlanacak?Â
Son TÃ¼rkiye KupasÄ± ve TFF SÃ¼per Kupa sahibi BeÅŸiktaÅŸ, rakibini 12 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 21.45â€™te konuk edecek. Vodafone Parkâ€™taki mÃ¼cadeleyi hakem BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m yÃ¶netecek. MÃ¼cadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Evinde 44 maÃ§tÄ±r yenilmiyor
BeÅŸiktaÅŸ, evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 44 lig maÃ§Ä±nda yenilmedi. SÃ¼per Ligâ€™de sahasÄ±ndaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasÄ±nda, 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±â€™nda rakibi Akhisarsporâ€™a 2-0 maÄŸlup olarak yaÅŸayan siyah-beyazlÄ±lar, sonraki 44 lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda rakiplerine galibiyet ÅŸansÄ± vermedi. BeÅŸiktaÅŸ, sÃ¶z konusu maÃ§larda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 37â€™sini Vodafone Parkâ€™ta oynayan BeÅŸiktaÅŸ, yeni stadÄ±nda 30 galibiyet alÄ±rken, 7 kez berabere kaldÄ±.
Siyah-beyazlÄ±lar ayrÄ±ca Vodafone Parkâ€™ta oynadÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±ndaki son puan kaybÄ±nÄ± Akhisarspor karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±. GeÃ§en sezonun 12. haftasÄ±nda rakibini konuk eden BeÅŸiktaÅŸ, sahadan 0-0 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan evinde Ã¼st Ã¼ste oynadÄ±ÄŸÄ± 11 lig mÃ¼cadelesini kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, bu 11 karÅŸÄ±laÅŸmada fileleri 35 kez havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde 6 gol gÃ¶rdÃ¼.
SÃ¼per Ligâ€™de 13. kez karÅŸÄ±lacak olan iki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 12 maÃ§tan 6â€™sÄ±nÄ± siyah-beyazlÄ±lar, 2â€™sini Ege temsilcisi kazandÄ±, 4 mÃ¼sabaka da berabere bitti. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n 25 golÃ¼ne, Akhisarspor 16 golle yanÄ±t verdi. GeÃ§en sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan mÃ¼sabaka golsÃ¼z tamamlandÄ±, Akhisarâ€™daki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± BeÅŸiktaÅŸ 3-0 kazandÄ±.
Ä°stanbulâ€™daki maÃ§lar
Taraflar arasÄ±nda Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan 6 maÃ§tan 4â€™Ã¼nde BeÅŸiktaÅŸ, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son mÃ¼sabaka ise berabere sonuÃ§landÄ±. Ä°stanbulâ€™da siyah-beyazlÄ±lar 12, yeÅŸil-siyahlÄ±lar 5 gol attÄ±.
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