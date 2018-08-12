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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
12.08.2018 - 12:03, Son GÃ¼ncelleme:

BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maÃ§Ä± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Siyah beyazlÄ± takÄ±m, sezonun ilk maÃ§Ä±nda Akhisarâ€™Ä± konuk edecek. BeÅŸiktaÅŸ ile Akhisarspor, SÃ¼per Ligâ€™de 13. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Peki, BeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte maÃ§ bilgileri

SÃ¼per Lig heyecanÄ± BeÅŸiktaÅŸ - Akhisarspor maÃ§Ä±yla devam ediyor. Sezon Ã¶ncesi ilk resmi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± UEFA Avrupa Ligiâ€™nde oynayan BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezona Akhisarspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla baÅŸlayacak. GeÃ§en sezonu baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamlayarak taraftarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren siyah-beyazlÄ± takÄ±m, ilk maÃ§Ä±nda galibiyeti hedefliyor. Peki,ÂBeÅŸiktaÅŸ- Akhisarspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda yayÄ±nlanacak?Â 

Son TÃ¼rkiye KupasÄ± ve TFF SÃ¼per Kupa sahibi BeÅŸiktaÅŸ, rakibini 12 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 21.45â€™te konuk edecek. Vodafone Parkâ€™taki mÃ¼cadeleyi hakem BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m yÃ¶netecek. MÃ¼cadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

En Ã‡ok Oynanan Bahis
  • 167BeÅŸiktaÅŸ - Akhisar Belediye
    3
    MS1
    1,25
    19886kez oynandÄ±
Hemen Oyna
MaÃ§ Sonucu Bahsini SeÃ§

Evinde 44 maÃ§tÄ±r yenilmiyor

BeÅŸiktaÅŸ, evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 44 lig maÃ§Ä±nda yenilmedi. SÃ¼per Ligâ€™de sahasÄ±ndaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasÄ±nda, 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±â€™nda rakibi Akhisarsporâ€™a 2-0 maÄŸlup olarak yaÅŸayan siyah-beyazlÄ±lar, sonraki 44 lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda rakiplerine galibiyet ÅŸansÄ± vermedi. BeÅŸiktaÅŸ, sÃ¶z konusu maÃ§larda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n 37â€™sini Vodafone Parkâ€™ta oynayan BeÅŸiktaÅŸ, yeni stadÄ±nda 30 galibiyet alÄ±rken, 7 kez berabere kaldÄ±.

Siyah-beyazlÄ±lar ayrÄ±ca Vodafone Parkâ€™ta oynadÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±ndaki son puan kaybÄ±nÄ± Akhisarspor karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±. GeÃ§en sezonun 12. haftasÄ±nda rakibini konuk eden BeÅŸiktaÅŸ, sahadan 0-0 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan evinde Ã¼st Ã¼ste oynadÄ±ÄŸÄ± 11 lig mÃ¼cadelesini kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, bu 11 karÅŸÄ±laÅŸmada fileleri 35 kez havalandÄ±rÄ±rken, kalesinde 6 gol gÃ¶rdÃ¼.
SÃ¼per Ligâ€™de 13. kez karÅŸÄ±lacak olan iki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 12 maÃ§tan 6â€™sÄ±nÄ± siyah-beyazlÄ±lar, 2â€™sini Ege temsilcisi kazandÄ±, 4 mÃ¼sabaka da berabere bitti. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n 25 golÃ¼ne, Akhisarspor 16 golle yanÄ±t verdi. GeÃ§en sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan mÃ¼sabaka golsÃ¼z tamamlandÄ±, Akhisarâ€™daki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± BeÅŸiktaÅŸ 3-0 kazandÄ±.

Ä°stanbulâ€™daki maÃ§lar

Taraflar arasÄ±nda Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lan 6 maÃ§tan 4â€™Ã¼nde BeÅŸiktaÅŸ, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son mÃ¼sabaka ise berabere sonuÃ§landÄ±. Ä°stanbulâ€™da siyah-beyazlÄ±lar 12, yeÅŸil-siyahlÄ±lar 5 gol attÄ±.

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