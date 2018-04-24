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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
24.04.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak

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Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez'i (25) evinde ziyaret eden Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, gaziye Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Didinmez'i evinde ziyaret eden Dinler, kendisine Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı verdi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın gönderdiği görüntülü mesajı izletti. Mesajında, kulüp olarak Afrin'e basketbol sahası yaptırmayı düşündüklerini aktaran Orman, sahaya Zeki Didinmez isminin verileceğini paylaştı.

Dinler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Didinmez'in Beşiktaşlı olduğunu öğrendikten sonra kulüp yönetimiyle görüşerek imzalı formayı gaziye ulaştırdıklarını belirtti.

Ziyaretten ve taraftarı olduğu takımın imzalı formasını almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Didinmez ise Afrin'de yapılacak sahaya isminin verilecek olmasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Didinmez, "KAPTİD yönetimi ziyaretleriyle beni çok mutlu etti. Afrin'e yapılacak sahaya adımın verilmesi ve bu forma için çok teşekkür ediyorum. Vatan ve bayrak için bu duruma geldik, milletimiz de bizi düşünerek ziyaretimize geliyor. Yakup Dinler'in, Galatasaraylı olduğu halde bana böyle bir hediye getirmesi beni ayrıca mutlu etti. Takımımın maçlarını izliyorum, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Ziyarette, derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Afrin kırsalında 16 Mart'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan mayının patlaması sonucu sol bacağından yaralanan Didinmez, sevk edildiği Ankara'da tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen sol bacağını kaybeden Didinmez, hastanedeki tedavisinin sona ermesinin ardından 3 Nisan'da evine dönmüştü.

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