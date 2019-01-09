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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
09.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ile sezon öncesi hazırlık mücadeleleri devam ediyor. İsimat Mirin ve Burak Yılmaz takviyelerini gerçekleştiren Beşiktaş, Afjet Afyonspor karşısında sezon öncesinde mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte,karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ile sezonun ikinci yarısı öncesinde takım içi uyumu sağlamak için sahaya çıkacak Siyah Beyazlılar, bu maçı da Antalya'da oynayacak. Peki, Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İkinci yarı öncesi hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş, Afjet Afyonspor ile mücadele edecek. 9 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTAN GALİP AYRILDI

İkinci yarının hazırlıklarına Antalya’da yaptığı kamp ile devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Helmond Sport ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sport Otel’in sahasında oynanan mücadele Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah beyazlılar karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Isimat Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel ve Güven ilk 11’iyle çıktı.

Vasat bir oyunun sergilendiği ilk yarıda duran toplardan gol bulmaya çalışan Beşiktaş’ın girişimleri sonuçsuz kaldı ve ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıya Atiba haricinde tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Yine orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 66’ncı dakikasında Lens’in asistinde golü atan Cyle Larin, Beşiktaş’ın karşılaşmayı 1-0 kazanmasını sağladı.

Siyah beyazlılar kampın ikinci hazırlık maçını bugün saat 17.00’de Afjet Afyonspor ile kamp yapılan otelin sahasında yapacak.

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