Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ile sezon öncesi hazırlık mücadeleleri devam ediyor. İsimat Mirin ve Burak Yılmaz takviyelerini gerçekleştiren Beşiktaş, Afjet Afyonspor karşısında sezon öncesinde mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte,karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ile sezonun ikinci yarısı öncesinde takım içi uyumu sağlamak için sahaya çıkacak Siyah Beyazlılar, bu maçı da Antalya'da oynayacak. Peki, Beşiktaş Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İkinci yarı öncesi hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş, Afjet Afyonspor ile mücadele edecek. 9 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu açıklanmadı.
BEŞİKTAŞ İLK MAÇTAN GALİP AYRILDI
İkinci yarının hazırlıklarına Antalya’da yaptığı kamp ile devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Helmond Sport ile karşı karşıya geldi.
Gloria Sport Otel’in sahasında oynanan mücadele Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Siyah beyazlılar karşılaşmaya Ersin, Dorukhan, Roco, Isimat Mirin, Hüseyin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel ve Güven ilk 11’iyle çıktı.
Vasat bir oyunun sergilendiği ilk yarıda duran toplardan gol bulmaya çalışan Beşiktaş’ın girişimleri sonuçsuz kaldı ve ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıya Atiba haricinde tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Yine orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 66’ncı dakikasında Lens’in asistinde golü atan Cyle Larin, Beşiktaş’ın karşılaşmayı 1-0 kazanmasını sağladı.
Siyah beyazlılar kampın ikinci hazırlık maçını bugün saat 17.00’de Afjet Afyonspor ile kamp yapılan otelin sahasında yapacak.
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