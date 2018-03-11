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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
A.A
11.03.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş, adım adım zirveye

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Beşiktaş, adım adım zirveye

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş, uzun süredir geride kaldığı ligde, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle zirveye bir adım daha yaklaştı.

Süper Lig'in 25 haftalık bölümünün genelinde rakiplerinin gerisinde kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, üst üste elde ettiği galibiyetlerle ikinci sıraya kadar yükseldi. Ligin 22. haftasında dördüncü sırada kalan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada üçüncü durumda bulunan Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakibiyle sıralamada yer değiştirdi. Bir sonraki hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden ve son 3 maçta 9 puan alan Beşiktaş, söz konusu haftaya ikinci sırada başlayan Medipol Başakşehir'i averajla geçerek ikinci sıraya yükseldi. Toplamda 50 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle puanları eşitledi.

- 8 puan geriden geldi

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, geriden gelip zirveye tutunmayı başardı.
Ligin 8. haftasına kadar 14 puan toplayabilen ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, 9. haftada da aynı şekilde rakibinin arkasında kaldı.
Beşiktaş, 9. haftada 15 puanla, zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen, sonraki 16 maçta farkı eritti.

- 17 hafta sonra ikinci sıraya yükseldi

Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, ligde 17 hafta sonra ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
Sezona iyi başlayan ve 3. haftada 7 puanla averajla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı takım, 7. haftada 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinciliğini korudu.
Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ikincilikten inip altıncı sıraya kadar düştü. Siyah-beyazlı takım, bir sonraki hafta Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak yedinci sıraya geriledi. 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenerek üçüncü sıraya kadar yükselen ve 3 hafta bu derecede kalan siyah-beyazlı takım, 13. haftada dördüncülükte kaldı. Beşiktaş, ligin ilk yarısını da Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde dördüncü bitirdi. İkinci yarının ilk 5 haftasında da dördüncülükte kalan Beşiktaş, sonraki hafta üçüncülüğe yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, zirve tırmanışını sürdürdü ve 25. haftada ikinci sıraya çıktı.
Beşiktaş, bu sezon 11 hafta dördüncü sırada kalırken, altışar hafta üçüncü ve ikincilikte yer aldı. Siyah-beyazlı ekip birer hafta da altıncı ve yedinci sırada bulundu.

- Ligin ikinci yarısında galibiyet oranını yükseltti

Beşiktaş, özellikle ikinci yarıdaki başarılı performansıyla adım adım zirveye yaklaştı.
Sezonun ikinci bölümünde şu ana dek 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.
Ligin ilk yarısındaki 17 maçta 8 kez rakiplerine üstünlük kurabilen ve yüzde 47 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki 8 karşılaşmada 6 galibiyet alarak yüzde 75'lik kazanma oranı tutturdu. Siyah-beyazlılar, böylece genel galibiyet oranını da yüzde 56'ya çıkardı.

- Son 5 maçta rakiplerini yakaladı

Ligin 20. haftasına kadar zirvenin 6 puan gerisinde kalan Beşiktaş, son 5 maçta elde ettiği galibiyetlerle rakiplerini yakaladı.
Geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 13 puan toplayarak ikinci sıraya kadar geldi.
Beşiktaş, söz konusu 5 maçta Kardemir Karabükspor'u 5-0, Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu periyottaki tek puan kaybını ise Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yaptı.

- Liderlik hasretini sonlandırmaya yaklaştı

Son haftalarda elde ettiği sonuçlarla ikinci sıraya kadar yükselen Beşiktaş, liderlik ve ardından şampiyonluk için umutlarını artırdı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonun büyük bölümünde liderlikte kalan siyah-beyazlılar, bu sezon henüz zirvede yer alamadı. 2017-2018'in bazı haftalarında liderle aynı puanda olmasına rağmen averajla geride kalan Beşiktaş, kalan haftalarda öncelikle lider Galatasaray'ın önüne geçmeye çalışacak.

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