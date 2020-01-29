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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi

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Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlı ekibin açıklaması şöyle;

Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Beşiktaş, Abdullah Avcıyı KAPa bildirdi

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